Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită Guvernului renegocierea de urgență a Planului Național pentru Dezvoltare și Reziliență (PNRR), în caz contrar vor bloca România.

COTAR susține că impunerea unor roviniete de 6 ori mai scumpe din 2026, apoi de cel puțin 16.250 de euro pe an, din 2035, îi va duce la faliment și va distruge economia României.

Potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, rovinieta va costa din 2026 cel puțin 7.050 pentru un camion nou, foarte puțin poluant, Euro 6, apoi va ajunge la cel puțin 16.275 de euro pe an, din 2035, tot pentru un camion Euro 6.

Pentru un camion electric, nepoluant, transportatorii vor plăti doar jumătate din preț, deși se presupune că fiind nepoluant nu mai e necesară plata unei roviniete care acoperă costurile poluării.

"Acest proiect de lege a fost impus prin PNRR, dar cineva l-a scris cu scopul de a falimenta toți transportatorii și de a genera foamete. Ministerul Transporturilor i-a invitat pe reprezentanții asociațiilor profesionale la o simulare de dezbatere publică post factum, iar astăzi mai sunt invitați la încă una. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca transportatorii să fie invitați pentru dezbatere publică doar ca să fie puși în fața faptului împlinit, după ce deja îi este impusă României transpunerea în legislația națională, din iunie, a unor modificări substanțiale în sistemul de taxare, cu stabilirea unor costuri de 15 ori mai mari pentru a putea face transport de marfă", spune Confederația printr-un comunicat de presă.

Aceștia mai atrag atenția și că vor fi creșteri mult mai mari la camioanele Euro 5 și Euro 4.

"În România nici măcar nu sunt camioane Euro 6 acum. Ceea e se dorește a fi legiferat în această vară va genera falimente în lanț și colaps economic, dar asta înseamnă și foamete și revolte sociale grave, pentru că se vor întrerupe lanțurile de aprovizionare. Niciun transportator nu-și va permite să plătească taxele impuse prin PNRR", se mai arată în comunicat.

De asemenea, prețurile produselor ar crește de 10 ori la raft, deci și magazinele vor da faliment, mai spun transportatorii.

Primul apel în acest sens a fost făcut de asociațiile patronale ale transportatorilor în luna martie a acestui an. Guvernul "a pus batista pe țambal" și după două luni de tăcere vrea să urgenteze votul unei legi absurde în Parlament, se arată în acuzații, plus că "nu a ținut cont nimeni de ceea ce am spus clar și răspicat toți cei care vom fi falimentați de niște taxe imposibil de suportat, pe care cineva le-a scris dând copy/paste din documentația Austriei, deși statul român a plătit un așa-zis "studiu" pentru a stabili valorile rovinietelor".

"Nu s-a ținut cont de diferențele majore între România și Austria, ci s-au introdus taxe ca și cum am fi o țară din spațiul Schengen, cu foarte mulți kilometri de autostradă și salariul minim pe economie 3,000 de euro net pe lună. Nu ne-a întrebat nimeni nimic, nu ne-a chemat măcar să ne explice cum anume s-a transpus o directivă europeană în legislația românească, pentru că la baza acestei transpuneri trebuie să stea o analiză completă a tuturor factorilor, o evaluare făcută de profesioniști. În mod normal, dacă ni se impun astfel de taxe, ar trebui să se aplice după ce România ajunge la nivelul Austriei - care a fost luată drept exemplu, când s-au calculat noile tarife pentru transportatori - dar să ne lase mai întâi măcar 5 ani să producem și să câștigăm la fel ca austriecii, pentru că după 5 ani am putea plăti noile roviniete", a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Ce mai atrag atenția transportatorii că se poate întâmpla:

Vinieta în Bulgaria pentru un camion de 40 de tone ar ajunge la 10.000 euro pe an, pentru aceeași distanță, iar în Ungaria la 26.000 de euro, potrivit simulării pe care a prezentat-o Ministerul Transporturilor. Dar Ungaria a respins ajutorul UE prin PNRR și a renegociat multe dintre taxele impuse sub masca ajutorului. Dacă se vor aplica astfel de taxe, toate mărfurile de import se vor scumpi de peste 10 de ori, la raft. Nici exporturi nu se vor mai putea face, pentru că prețul cu transport inclus va fi necompetitiv pe piețele externe.

Scumpiri vor fi și pentru autoturisme. În rovinieta pentru autoturisme se introduce clasa de poluare, iar prețul rovinietei va crește de la 28 la 38 de euro în 2026 și la 46 de euro în 2035, dacă mașina este Euro 4. Rovinieta pentru camioane crește de la 1.210 euro/an (camioane grele) la 7.050 euro în 2026 și 16.275 euro în 2035 pentru un parcurs de 100.000 kilometri/an și norma de poluare Euro 6. Simularea de tarif este valabilă la traseul pentru autostradă, calculul pentru folosirea Drumului Național fiind la valoarea de 50%. Termenul impus tot prin PNRR pentru transpunerea în legislația națională a acestor modificări este vara anului 2023, iar pentru aplicarea efectivă este 2026.