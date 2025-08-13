Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut miercuri o conferință de presă în care a anunțat noi taxe, inclusiv o nouă formă de taxare pentru multinaționale.

UPDATE

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a avut miercuri o primă întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia au abordat situația finanțelor publice.



PSD salută măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaționalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil.

Grindeanu consideră că este un pas necesar, dar nu suficient, pentru că "trebuie să continuăm în această direcție pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerității să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și a clasei de mijloc".



Acesta anunță că a convenit cu ministrul să se realizeze analize de impact cu privire la:

• suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marile averi)

• majorarea taxării câștigurilor realizate din speculații de capital pe termen scurt

• creșterea impozitării de la 10% la 16% pe câștigurile din veniturile din criptomonede

• creșterea de zece ori a amenzilor pentru fiecare angajat fără contract de muncă

• termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență

• interzicerea înființării de noi firme de către asociați/administratori în insolvență.



"Apreciez deschiderea ministrului de Finanțe de a identifica, alături de specialiștii noștri, cele mai potrivite măsuri pentru a depăși acest moment. Un punct vital rămâne continuarea marilor proiecte de infrastructură și a investițiilor publice prin Programul Național Anghel Saligny. Rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare ale României. Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească", a scris Grindeanu într-un mesaj pe Facebook.



+++

Măsurile, potrivit ministrului, sunt necesare pentru a fi pregătiți în orice moment de "recesiune și să anticipăm acest lucru”.

Astfel, una dintre măsuri prevede o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet de peste 150 de euro comandat de pe platformele din afara UE, în special cele chinezești, cum ar fi Temu sau Shein. Taxa va fi achitată prin firmele de curierat.

"Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro. Această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și prin alte hub-uri în România. Odată instituită această taxă, cei care vor să își stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România nu vor plăti acești bani. Îi invităm, dacă vor să facă business în România, să își stabilească hub-uri în România”, a spus Nazare.



În ceea ce privește multinaționalele, Nazare a precizat că trebuie schimbată "paradigma în privința modului în care tratăm multinaționalele".

Concret, Ministerul Finanțelor vrea să taxeze, printr-o formulă nouă de calcul, folosită și în SUA, zona prin care marile companii duc în afara țării profiturile. Noua taxă se va aplica pentru tot ce trece de 3% pe patru categorii de cheltuieli și va înlocui impozitul pe cifra de afaceri.

Impozitul va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024.



Alexandru Nazare a mai spus că "trebuia să fim pregătiți deja" de recesiune, lucru care nu era greu de anticipat, dacă "ne uitam pe cifrele din ultimii ani". De asemenea, el a precizat că economiștii au avertizat despre acest risc.