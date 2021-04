Adrian Mihai, directorul executiv al celei mai mari companii de curierat din România, a vorbit cu EURACTIV.ro despre evoluția digitală a mediului de afaceri și a societății și despre efectele pandemiei în domeniul digitalizării.

Activitatea companiilor de curierat poate fi un bun indicator al dezvoltării comerțului electronic și chiar al digitalizării în ansamblu. După un an de pandemie, în care multe dintre interacțiuni și obiceiuri de consum s-au mutat în online, luăm pulsul digitalizării României printr-un dialog cu șeful celei mai mari companii de profil românești.

EURACTIV.ro: Cea mai mare companie de curierat din România e într-un loc de unde poate să ia pulsul economiei digitale, al comerțului electronic, al dezvoltării platformelor care facilitează dezvoltarea micilor producători dar și al distribuției pe care o fac marii jucători. Cum vedeți prezentul și viitorul economiei digitale, din perspectiva e-commerce-ului și al livrărilor?

Adrian Mihai: Piața de e-commerce este pe o tendință ascendentă de aproape zece ani, iar pandemia declanșată anul trecut a influențat exponențial această tendință. De un an de zile, economia digitală face pași uriași pe care îi vedem cu toții, forțați de ceea ce numim deja noua realitate economică. Pentru a supraviețui sau a-și dezvolta business-ul, tot mai mulți comercianți au dezvoltat componenta de e-commerce. Acest salt a influențat în mod evident activitatea întregii piețe de curierat, nu doar pe cea a companiei noastre.

Pentru compania noastră, pandemia a însemnat transformarea ritmului de lucru din perioada Black Friday în activitate curentă, iar acest lucru a influențat pozitiv veniturile companiei. FAN Courier face față cu brio noii provocări pentru că a anticipat și investit în toată infrastructura de care are nevoie acest salt la online.

Primele studii la nivel de piață vorbesc despre o creștere cu 50% a comerțului electronic, din cauza pandemiei, însă nu este exclus ca această dinamică să fi fost mai mare. Faptul că situația economică nu a suferit încă schimbări semnificative, încă există risc de carantinare în anumite localități, ne arată că evoluția e-commerce-ului va continua și anul acesta. Echipele noastre sunt pregătite și am bugetat investiții în direcția consolidării componentei de digital și a celorlalte componente ale infrastructurii specifice.

Din perspectiva mediului de afaceri în general, ce importanță credeți că are și va avea digitalizarea în ansamblul societății, de la interacțiunile cetățean-stat până la cele companie-stat, trecând prin cele consumator-vânzător sau alegător-ales? Se schimbă societatea? Se schimbă ea în bine?

Pandemia a forțat digitalizarea, companiile sunt primele care au introdus sau accelerat procesele de digitalizare pentru a rămâne în piață. Furnizorii de servicii, cum suntem noi, sunt în acest proces de ani de zile, de când a devenit clar că vorbim de o tendință și nu de ceva trecător.

Pentru consumator, digitalizarea poate fi de mare ajutor, pentru că elimină timpii morți sau, în relația cu statul, îi ajută să rezolve probleme pentru care înainte erau nevoiți să stea la cozi, să se plimbe de la un ghișeu la altul. Pandemia a forțat inclusiv statul să ia în considerare digitalizarea, iar acesta este, în opinia mea, un câștig atât pentru stat, pentru angajații săi, dar mai ales pentru cetățeni. Digitalizarea ajută la transparență, permite statului să aibă mult mai rapid o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă la nivelul contribuabilului, îi dă inclusiv posibilitatea de a-și reorganiza fluxurile de activitate și de folosi funcționarii publici în zone care până acum erau deficitare. În concluzie, digitalizarea nu este doar un pas impus de pandemie, este un pas spre evoluția economică.

Cum arată în acest moment evoluția digitală a curieratului? Cum se schimbă lucrurile în lumea livrărilor? Ce noi tehnologii există pentru eficientizare (a rutelor de transport, a centrelor logistice, a muncii curierilor)?

Lumea digitală a curieratului nu este cu mult diferită de anul trecut. Noi lucrăm de mulți ani cu instrumente digitale care permit clientului să comande curier, să-și întocmească un AWB, să urmărească traseul coletului, să plătească online. Mai mult, clientul, prin serviciile pe care FAN Courier le-a dezvoltat în timp, are posibilitatea să trimită și să ridice coletul și în afara programului FAN, de la Collect Point-uri sau eBOX-uri.

„Vedem pe piața muncii o efervescență în ceea ce privește angajările, dar și pregătirea specialiștilor în tehnologie.”

Toate marile companiile devin angajatori de ingineri IT. Cum va arată piața muncii din IT odată cu nevoia tuturor de a avea departamente interne de dezvoltare?

Este normal ca, odată cu apariția unei noi nevoi/soluții – digitalizarea, companiile să își creeze sau dezvoltate departamente specializate și să angajeze personal in IT. Ar fi anormal să procedeze altfel, să încerce să rezolve probleme legate de infrastructura IT cu specialiști din alte domenii. Vedem pe piața muncii o efervescență în ceea ce privește angajările dar și pregătirea specialiștilor în tehnologie. Sunt multe companii care furnizează cursuri de programare sau de reconversie profesională și sunt mulți români care au decis să renunțe la joburile pe care le aveau sau pentru care se pregăteau pentru a deveni programatori.

Asta nu înseamnă, însă, că vom deveni toți specialiști IT sau că vor dispărea alte meserii din zona tehnică. Piața muncii va absorbi atâția specialiști câți are nevoie. România este oricum un exportator de specialiști în zona IT, astfel că m-aș bucura să descopăr că, pe fondul creșterii cererii de specialiști IT, mulți români se vor întoarce în țară să lucreze aici.

Vorbiți-ne, vă rugăm, despre efectele neprevăzute ale pandemiei (asupra curieratului și digitalizării).

Fiecare schimbare sau tendință vine la pachet cu aspecte plăcute și mai puțin plăcute. Unul dintre efectele neplăcute a însemnat o creștere a riscurilor de atac cibernetic. Este o situație cu care se confruntă tot mai multe companii, nu doar din industria de curierat. Este o realitate în fața căreia trebuie să facem front comun atât noi cât și retailerii și consumatorii. Iar primul pas pe care l-am făcut și îl facem constant este să atragem atenția clienților asupra modului în care pot cădea victimă unui atac cibernetic și cum se pot proteja împotriva riscului, respectând pași simpli la îndemână, fără nici o altă investiție în afară de atenție sporită.

În același timp, pentru a diminua frica oamenilor în timpul pandemiei de a intra în contact cu angajații noștri, pentru că siguranța angajaților și protejarea clienților au fost printre cele mai mari provocări cu care ne-am confruntat, intr-un timp extrem de scurt de la debutul pandemiei am introdus livrarea contactless (prin eliminarea semnăturii de primire).