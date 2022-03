Demonstrația o pot face pe loc vizitatorii Pavilionului României de la Expo Dubai 2020, care pot testa tehnologia LegitimId ® pentru combaterea fraudei, protecția originalelor, a mărcilor și prevenirea contrafacerii.

La Dubai este expus un tablou ”Picături de rouă”, al pictorului Dorin Apreutesei, alături de o copie, un print pe pânză care imită originalul, de aceleași dimensiuni. Ambele au chip-uri incorporate. Pentru a determina originalul, un vizitator apropie telefonul mobil, cu NFC activat, și primește instant răspunsul.

Astfel, tehnologia protejează arta prin aplicația nou creată, LegitimId ®, serviciu Internet pentru combaterea fraudei, protecția originalelor, a mărcilor, implementarea unor măsuri împotriva contrafacerii .



Tabloul pictorului Dorin Apreutesei, "Picături de rouă", pentru testare, în copie și original Cu ajutorul aplicației vizitatorii află pe loc care este originalul. Copia este tipărită fidel.

„Connecting Minds, Creating the Future” este apelul la crearea unei economii sustenabile, bazată pe utilizarea inteligentă a resurselor la nivel global. Prezența consorțiului LegitimId în Pavilionul României a fost facilitată de Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicații (ATIC).

”De peste 30 de ani, ATIC organizează și promovează schimbul de informații, colaborarea și comunicarea între membri, sprijină dezvoltarea industriei IT&C, onorează creativitatea, susține cercetarea și dezvoltarea ca motor al creșterii economice. Am pus în legătură oamenii din industria electronică și software cu organizatorii pavilionului României în cadrul expoziției Dubai 2020 pentru a promova rezultatele cercetării românești, pentru a facilita conexiunile internaționale și pentru a încuraja competitivitatea.” – a declarat domnul Florin Vrejoiu, Vicepreședinte Executiv ATIC.

Serviciul Internet LegitimId ® este unul dintre primele rezultate ale proiectului strategic european de cercetare-dezvoltare, SMIS 129617, derulat prin contractul de finanțare între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) și consorțiul de firme (Online Services - lider, Widecom Systems și Next Planet), în perioada 2020-2022, cu o valoare de 9.399.133,18 lei.

Obiectivele proiectului strategic LegitimId ® includ cercetarea standardelor actuale, a normelor privind protecția datelor personale și a infrastructurii critice, proiectarea și realizarea serviciilor Internet privind identitatea digitală având în centrul atenției persoana, protecția persoanei, utilitatea și valoarea adusă organizației (organizațiilor emitente), proiectarea și realizarea unor servicii Internet pentru combaterea fraudei, protecția originalelor, a mărcilor, implementarea unor măsuri împotriva contrafacerii; Identitatea digitală este un concept care a evoluat continuu și s-a transformat semnificativ în ultimele două decenii.

Necesitatea de a afirma și de a demonstra că suntem cine suntem și ceea ce suntem a devenit un aspect esențial al contractului social. Situația economică și starea de sănătate actuală au accentuat importanța identității digitale la un nivel critic, care acum câțiva ani nu era atât de ridicat.

Distanțarea socială, lucrul la distanță, interacțiunea cu statul sau cu instituții private fără prezența fizică necesită sisteme de comunicații, multimedia, securitate, siguranță, identitate digitală, autentificare, autorizare, legi, norme de aplicare, reglementări, responsabilitate.



”Ne bucurăm să avem ocazia să expunem primele rezultate ale proiectului nostru strategic de cercetare LegitimID în Pavilionul României de la Expo Dubai 2020. Am realizat această demonstrație a serviciului de autentificare LegitimId ® în colaborare cu artistul plastic Dorin Apreutesei. Am dorit să atragem atenția asupra importanței protejării operelor originale și prevenirii contrafacerii, în orice domeniu de activitate. Am ales operele de artă pentru ca demonstrația să fie de impact, iar cei care se opresc să admire tablourile să poată determina cu ușurință, imediat, care dintre ele este originalul și care este copia.” – spune domnul Viorel Lupu, General Manager al Online Services, companie care conduce consorțiul LegitimID.

Genuine-by-LegitimId ® : Determinarea originalului

Sunt prezentate două lucrări de artă similare, una este originalul (tablou 100x100cm, ulei pe pânză, semnat Dorin Apreutesei), iar cealaltă este o copie, o versiune tipărită cu rezoluție mare pe pânză, cu aceleași dimensiuni.

Fiecare lucrare are încorporat câte un chip prin care face legătura cu serviciile LegitimId ® . Serviciile Internet LegitimId ® dețin toate datele necesare determinării identității digitale. Este astfel oferită public capabilitatea autentificării și verificării identității digitale a originalului.

Serviciul LegitimId ® https://legitimid.com/xf asigură certificarea web în timp real utilizând tehnologia NFC disponibilă în telefoanele mobile (smart), utilizează coduri unice impredictibile prin chip-uri NFC incorporate în original (documente, diplome, piese sau subansamble, ambalaje, sigilii, opere de artă etc.) și validate în timp real prin Internet.

Securitatea este asigurată prin canale de comunicație criptate (criptate TSL) utilizând certificate digitale actualizate dinamic. Este utilizată o infrastructură proprie redundantă și tolerantă la defecte. Totul poate fi copiat și reprodus, dar identitatea digitală a originalului nu poate fi contrafăcută. LegitimId ® determină originalul și, prin nivelul ridicat de asigurare a soluției de autentificare, previne activitățile frauduloase în diferite domenii ale creației, producției și valorificării.