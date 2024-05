În urma protestului organizat luni de către Blocul Național Sindical, o delegație formată din lideri ai mai multor sindicate membre a fost primită la discuții de către oficialii Ministerului Finanțelor.

Delegația BNS a solicitat reprezentanților ministerului măsuri privind reducerea fiscalității pe muncă și demararea de urgență a unei reforme fiscale.



„În cadrul întâlnirii, delegația BNS a solicitat echipei MF măsuri privind reducerea fiscalității pe muncă și demararea de urgență a unei reforme fiscale, în care să fie implicate și consultate inclusiv sindicatele și patronatele. De asemenea, delegația BNS a transmis echipei MF îngrijorările cu care se confruntă confederația în ceea ce privește creșterea datoriei publice și în ceea ce privește posibilele semnale din spațiul public legate de stabilirea unor viitoare cote pentru impozitele pe venit/ impozitare progresivă”, informează BNS.



„Totodată, delegația BNS a transmis echipei Ministerului Finanțelor că a solicitat Guvernului un raport de informare privind nivelul redevențelor percepute de Executiv”, a informat BNS.

Din delegație au făcut parte președintele confederației, Dumitru Costin și liderii Federației IndustriAll, Federației Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Federației Sindicatelor Ford.

BNS și cele 29 de federații afiliate au protestat în fața Guvernului pentru a cere reducerea fiscalității pe muncă în România. Protestul a fost urmat de un marș către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Ministerul Finanțelor.





„Obiectivul acestui protest este reducerea fiscalității pe muncă în România. Cerem, în acest mod, respect pentru muncă și cei care muncesc! În ultimii ani, clasa politică din România a pus capitalul mai presus de toate, iar asta a dus la migrarea peste hotare a 5 milioane de cetățeni din România, aflați în vârstă de muncă. România are astăzi cea mai ostilă piață de muncă în ceea ce privește dialogul social! Lucrătorii români au ajuns cobaii experimentelor fiscale făcute de toate guvernele de după 1989", precizează reprezentanții BNS.Sindicaliștii care protestează sub sloganul "Respect pentru muncă și cei care muncesc! Lucrătorii din România nu mai vor să fie cobaii experimentelor fiscale!", susțin că România are cele mai ridicare cote de impunere efectivă pentru persoanele cu venituri mici, respectiv pentru salariile egale cu jumătate din salariul mediu, dar și că este singura țară „ în care contribuțiile mediului de afaceri la sistemul de securitate socială au fost mutate în cârca salariaților începând cu anul 2018. Astfel, contribuția la sănătate și cea la sistemul de pensii s-au dublat pentru angajați, în timp ce pentru angajatori s-au redus la zero.”