Addiko Group, un grup bancar austriac specializat în oferirea de servicii pentru consumatori și IMM-uri, cu operațiuni în Europa Centrală și de Sud-Est, a anunțat joi intrarea sa strategică pe piața din România.

În baza regimului de „passporting” al licenței bancare din Uniunea Europeană prin subsidiara din Slovenia, Addiko Bank d.d., debutează pe piața locală cu credite 100% online.

Românii pot solicita credite de nevoi personale exclusiv online direct din aplicația lansată în martie 2025, completând cererea în aproximativ 10 minute și beneficiind de o dobândă fixă promoțională de 7,5% până la 30 septembrie.

Nu este necesară deschiderea unui cont bancar nou la Addiko Bank, iar sumele aprobate pot fi transferate în alt cont al clientului, deschis la orice bancă din România, cel târziu în următoarea zi lucrătoare. De regulă, răspunsul la solicitarea de credit este oferit în cel mult o oră, în funcție de momentul depunerii cererii.

Banca promite dobândă fixă competitivă și o interfață intuitivă a aplicației, gândită pentru a elimina orice fricțiune din procesul bancar.

„Intrarea pe piața din România marchează un moment de referință pentru Addiko Bank, care demonstrează capabilitățile noastre digitale solide și angajamentul față de regiunea Europei Centrale și de Sud-Est”, a declarat Andrej Andoljsek, CEO Addiko Bank Slovenia.

„Aducem un model de banking simplu și direct, deja validat, într-o piață competitivă și dinamică. Credem că românii caută alternative transparente, rapide și comode, iar abordarea noastră exclusiv prin aplicație răspunde direct acestei cereri”, a continuat el.

