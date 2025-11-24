Vicepremiera venită din zona ONG spune că până acum a primit susținere din partea celorlalți vicrepemieri, indiferent de partide.

Întrebată de rețelele transpartinice din companiile de stat, Oana Gheorghiu a susținut că strategia de reformă ar scoate din ecuație influența politică.

"Arhitectura pe care am propus-o scoate complet din ecuație influența politică .... ne uităm la indicatori, ne uităm la interesul și la ambiția statului român pe anumite sectoare. Avem o lege 109, care stabilește clar modul în care sunt selectate conducerile acestor companii, consiliile de administrație și consiliile de supraveghere. Cred că avem niște instrumente destul de solide pentru a elimina aceste influențe din zona companiilor de stat", a susținut ea, adăugând că pentru prima oară există o strategie "sănătoasă", validată de Comisie și de OCDE.

Vicepremiera venită din zona de ONG nu crede că se va confrunta cu opoziția unor oameni influenți din partide:

"E foarte greu să-mi imaginez un astfel de proces în care cineva spune 'nu te atingi'. În primul rând, în cadrul comitetului se pune diagnosticul acestei companii pe baza acestor indicatori tehnici și soluția sau tratamentul ... După care intră în procesul legal de selecție gestionat de AMEPIP ... un proces transparent și corect. Mi-e foarte greu să cred că cineva va veni și va spune 'nu vă atingeți de oamenii mei'. Trebuie să spun că până în acest moment nu am întâmpinat niciun obstacol în interiorul guvernului de la niciun partid. Din contră am primit susținere și de la Secretariatul General și de la ceilalți vicepriminiștri, indiferent de partidele din care vin. Cred că toată lumea înțelege importanța acestui moment. Ne aflăm într-un moment extrem de important în care riscăm să pierdem bani".