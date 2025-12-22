Guvernul a transmis luni seară Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pe care o va adopta în următoarea ședință de guvern, botezată Ordonanța "trenuleț".

OUG, pusă în transparență de Ministerul Finanțelor, reglementează, printre altele, valoarea salariului minim, care crește de la 1 iulie 2026, termene pentru facturarea în E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, dar și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a subvențiilor pentru partide, ambele cu 10%.

Singurele vești bune și în 2026 sunt scutirea de taxe a 300 de lei din salariul minim până la data de 1 iulie 202 și acordarea tichetelor pentru ajutorul la energie de 50 de lei/lună pentru persoanele vulnerabile, măsuri valabile și în prezent.

Guvernul se reunește marți, de la ora 18:00, în una dintre ultimele ședințe din acest an și probabil va adopta Ordonanța „trenuleț".

Principalele măsuri din Ordonanța „trenuleț"

Salariul minim crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 lei. Suma de 300 de lei neimpozitată rămâne valabilă până în iulie, apoi scade la 200 de lei;

Punctul de amendă rămâne neschimbat până la 1 iulie 2026, apoi va fi 216,2 lei;

Impozit pe cifra de afaceri (IMCA) se reduce la 0,5% în 2026;

Impozitul pentru microîntreprinderi revine la 1%;

Crește de la 10% la 16% impozitul pentru veniturile obținute de asociați/acționari sub formă de beneficii în natură sau plăți făcute de firmă în interes personal.



Măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA de la operatorii economici;

Implementarea Programului național „Masă sănătoasă” în 2026;

Majorarea punctului pentru serviciul medical este amânată până în 2027 (și 2028);

Reducerea cu 10% a sumei forfetare pentru parlamentari. Subvențiile pentru partide și sprijinul pentru organizațiile minorităților scad cu 10%;

Companiile publice locale și centrale cu pierderi trebuie să prezinte planuri de reorganizare;

Vouchere de energie de 50 lei/lună se acordă până în decembrie 2026;

Salariile în sistemul bugetar rămân înghețate;

Menținerea nivelului pentru tichete de masă, indemnizații de hrană și alte drepturi similare din 2025;

Limita pentru masa caldă a celor care lucrează în subteran fixată la 35 lei/zi;

Menținerea în plată a premiilor, primelor și bonusurilor ca în 2025;

Reglementări de alocare a impozitului pe venit către bugetele locale, județene și regionale.