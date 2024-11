Compania turcă Otokar și Ministerul Apărării au semnat un contract multianual în valoare de 4,26 miliarde de lei (aproximativ 857 milioane de euro) pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule 4x4 tactice blindate de tip ușor COBRA II.

Conform contractului, semnat miercuri, cea mai mare parte din autovehiculele COBRA II 4x4 vor fi fabricate local, în România.

Conform contractului, primele 278 de autovehicule 4x4 tactice blindate de tip ușor COBRA II vor fi produse în Turcia, iar celelalte 781 vor fi fabricate în România. Livrările sunt planificate să fie realizate în loturi, pe parcursul a 5 ani, începând cu ultimul trimestru al lui 2025. Licitația include, de asemenea, unele servicii integrate de sprijin logistic, pe lângă cele 1059 de autovehicule 4x4 tactice blindate de tip ușor.

Otokar a depus, in 20 martie 2024, oferta in cadrul procedurii de achiziție de autovehicule 4x4 tactice blindate de tip ușor, inițiata de compania C. N. Romtehnica S.A., ca reprezentant al Ministerului Apărării Naționale În urma finalizării cu succes a etapelor de calificare, de evaluare tehnică, de testare și de evaluare a ofertei financiare, la data de 4 octombrie 2024, Otokar a fost înștiințat ca fost declarat câștigător a procedurii de achiziție.

Cobra II, utilizat deja în 13 state

Autovehiculul 4x4 tactic blindat COBRA II 4x4, produs de Otokar, este utilizat în mod activ de peste 20 de utilizatori din 13 țări. COBRA II este proiectat ca o platformă modulară care poate fi dezvoltată pentru diferite cerințe de misiune. Începând cu 2013, COBRA II a fost proiectat și produs în mai mult de 30 de versiuni diferite, în conformitate cu cerințele și nevoile utilizatorilor săi.

Autovehiculul COBRA II, care a fost oferit la licitație de Otokar, va fi, de asemenea, special echipat în conformitate cu cerințele tehnice și tactice ale Ministerului Apărării din România. În plus față de mobilitatea sa superioară, COBRA II oferă protecție ridicată împotriva amenințărilor balistice, a minelor și a dispozitivelor explozive improvizate. COBRA II este potrivita pentru integrarea unei game largi de opțiuni de arme și echipamente de misiune.