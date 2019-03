Ministrul finanțelor promite că Guvernul va schimba curând Ordonanța 114, care a deranjat foarte multe interese, dar românii vor avea de câștigat prin scăderea ratelor.

OUG 114/2018 este un act care a introdus noi impozite și a schimbat reguli în importante sectoare economice, fără o dezbatere reală înainte de adoptare, dar ministrul finanțelor se miră că au fost reacții puternice din partea mediului de afaceri, ba chiar și a Comisiei Europene, care a deschis o procedură de infringement.

„Sunt grupuri ţintă care îşi susţin interesele şi s-au plimbat foarte multe scrisori în această perioadă. Interesele diferă de la caz la caz. Comisia Europeană a trimis o scrisoare, dar cred că cei doi comisari nici nu au citit scrisoarea pe care au semnat-o şi oricum subiectul pe care dânşii trebuia să îl ridice, ca doi comisari foarte importanţi la nivel european, cred că aveau o listă mare de alte subiecte de interes pentru întreaga Europă”, a spus vineri Eugen Teodorovici.

Ministrul a ținut să precizeze că OUG 114 a deranjat multe interese.

„În cazul OUG 114, având în vedere rezistenţa puternică, trebuie să recunosc că nu am văzut o astfel de rezistenţă din anii 90 până în prezent cu privire la o astfel de modificare, au fost foarte multe interese atinse. Noi am avut un singur scop, respectiv să aducem pentru cei din România, firme sau persoane fizice, un cost mai mic de finanţare, nimic altceva, dar sigur că atunci când diminuezi un profit, n-o să fie nimeni mulţumit”, a subliniat Teodorovici.

Ministrul uită să menționeze că în special companiile de stat din energie au fost afectate de impunerea unei taxe de 2% pe cifra de afaceri și au oprit proiecte de investiții, iar chiar Ministerul de Finanțe a avut probleme în a atrage finanțări prin vânzarea titlurilor de stat din cauza introducerii unei taxe asupra activelor băncilor.

Se schimbă ROBOR

Acest impozit legat de ROBOR va fi modificat, spune ministrul, precizând că, în fapt, referința va fi schimbată.

„După cum ştiţi, ieri am avut discuţii la Ministerul Finanţelor cu Asociaţia Română a Băncilor şi vom avea şi astăzi o discuţie pentru a discuta pe forma finală a textului de ordonanţă care să modifice OUG 114. Am avut discuţie, desigur, şi cu BNR, am trimis şi o informare la Banca Centrală Europeană, arătăm care sunt modificările pe care le aducem şi pregătim o ordonanţă de urgenţă care va fi aprobată săptămâna viitoare în Guvern. În principal, este vorba despre decuplarea ROBOR de partea de taxă pe activele financiare. Acest ROBOR nou va fi calculat la tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior, e o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor”, a spus Teodorovici.

Potrivit OUG aflată în vigoare încă de la sfârșitul anului trecut, activele financiare ale băncilor sunt impozitate în cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%.

Băncile trimit urgent noi propuneri

Acum, bancherii trebuie să trimită cât mai repede noi propuneri pe marginea OUG 114, deoarece, în urma discuţiilor, s-a simţit nevoia creării unui nou document de propuneri, a declarat vineri preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Florin Dănescu, potrivit Agerpres.

„Propunerile noastre au fost, în trecut, făcute. Azi, în urma discuţiilor, s-a făcut resimţită nevoia creării unui nou document de propuneri. Până nu vom vedea răspunsul la aceste propuneri nu am cum să declar mai multe, pentru că nu am propria concluzie. Nu s-a purtat discuţia în termeni de cu ce ai fost de acord şi cu ce nu ai fost de acord.(...) Tocmai pentru că timpul este extrem de strâns vom face cum am făcut şi cu două zile în urmă şi ne vom duce să scriem aceste propuneri, să le trimitem cât mai repede. În termen de ore”, a spus Dănescu după întâlnirea cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Eugen Teodorovici spune că și după modificări ratele la credite ale românilor vor fi mai mici.

„Intenţia noastră este de a duce mai jos costul finanţării românilor şi este clar că este o diferenţă între ROBOR bazat pe cotaţii şi cel pe tranzacţii, cum este cel propus în proiectul de act normativ pe care discutăm şi anume o scădere, nu pot să spun cât, pentru că este o variaţie, ştiţi foarte bine, zilnică, este o medie aritmetică, dar clar se scade, acesta este scopul nostru final”, a completat ministrul.

Teodorovici promite rate mai mici

O altă modificare a Ordonanței este legată de activele impozabile ale băncilor, de unde au fost scoase cele legate de titlurile de stat, împrumuturi pentru autorităţile locale, programele guvernamentale.

„Haideţi să vedem ce iese în forma finală a acestei ordonanţe, după discuţiile pe care le-am avut pe diferite sectoare şi facem comparaţie ce era şi forma finală şi o să vedeţi că românii au de câştigat”, a susţinut ministrul.

Modificări și la taxarea firmelor de energie

Potrivit acestuia, în cursul zilei de vineri, dacă va exista un accept din partea Consiliului Concurenţei, se va lua o decizie privind eliminarea contribuţiei de 2% pentru producătorii de energie pe cărbune.

Întrebat dacă preţul gazelor se plafonează la 1 aprilie, el a arătat că multe se mai pot face până atunci.

„Azi va avea loc o discuţie şi pe energie, şi pe comunicaţii, pentru a vedea ce vor să adauge sau să modifice la 114 şi colegii din aceste domenii. Dacă acele modificări sunt discutate şi au acceptul Consiliului Concurenţei şi al Comisiei Europene, ele vor fi incluse în noua ordonanţă. Repet: în această ordonanţă se vor regăsi acele prevederi convenite cu toţi actorii, cu discutarea lor cu Consiliul Concurenţei sau, după caz, cu Comisia Europeană, şi atât, nimic altceva. Dacă nu suntem siguri că o prevedere este în felul acesta făcută, ea nu îşi va găsi locul în ordonanţă”.

Întrebat dacă este legal faptul că firmele lui Ioan Niculae primesc gaze de producţie internă, la preţ plafonat, el a răspuns: „Mă credeţi că nici nu ştiu care sunt firmele lui Ioan Niculae şi chiar nu mă interesează ale cui sunt firmele. Firmele din România, mi-aş dori foarte mult ca român, să fie la fel tratate ca celelalte companii din afara României, din UE. Nimic altceva. Chiar nu ştiu care sunt firmele şi nici nu mă interesează ale cui sunt”.