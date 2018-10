Actul normativ stabilește condițiile în care se vor efectua și impozita exploatările de gaze din Marea Neagră.

După mai multe amânări și amendamente controversate, proiectul de lege a trecut miercuri de votul Camerei Deputaților, for decizional, cu 170 de voturi pentru.

Legea offshore stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească firmele care exploatează perimetrele petroliere din Marea Neagră, dar și sumele pe care acestea le datorează statului.

Astfel, investitorii sunt obligaţi să tranzacţioneze 50% din gaze pe bursa din România, iar 25% din angajaţi trebuie să fie români.

În ceea ce priveşte taxarea companiilor de către statul român, proiectul prevede că „titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote existente la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Pe lângă acestea, cei care au concesionat perimetre petroliere offshore sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore. „Prin venit suplimentar se înţelege diferenţa dintre preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore şi preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, înmulţită cu volumele de gaze vândute din producţia internă din perimetrele offshore”, prevede legea.

Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ţine seama de preţul de referinţă stabilit de ANRM pentru calculul redevenţelor.

Legea prevede că limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore.

„Nu am abdicat şi mă bucur că au rămas nişte principii în picioare, mă refer la procentul de 50% din producţia de gaz tranzacţionată pe bursa din România, a rămas calculul cu deducere de 30% din impozitul pe venitul suplimentar, astfel încât atunci când tragem linia statul român şi cu investitorii au un câştig echilibrat. Statul român şi investitorii îşi împart în mod echitabil profitul gazului din Marea Neagră. Am acceptat faptul că nouă, statului român, ne aparţin gazele, lor le aparţine tehnologia şi am acceptat şi este foarte normal ca investitorii să îşi deducă investiţiile”, spunea marţi preşedintele grupului PSD din Camera Deputaţilor, Daniel Suciu.

Legea offshore a fost adoptată în iulie, când majoritatea PSD-ALDE a introdus mai multe amendamente pe ultima sută de metri, care au schimbat forma în care actul trecuse de Senat.

Legea a fost retrimisă Parlamentului de Klaus Iohannis în august și de atunci partidele politice, în special PSD și ALDE, s-au contrat pe anumite aspecte, precum protecția investitorilor, cum se împart riscurile exploatării., dar și chestiuni precum regimul plajelor sau zone de protecție în cazul în care sunt descoperiri arheologice. Printre amendamentele aduse se numără și o prevedere conform căreia redevenţele, cotele procentuale şi cantităţile aferente acestor cote să rămână neschimbate pe durata de valabilitate a acordului petrolier.

„Ceea ce e foarte important din punctul meu de vedere este că există certitudinea că statul român va încasa sume importante şi - îmi pare rău, dar nu am vrut să intervin în aceste zile - o să intervin în zilele următoare, ca să prezentăm calculele reale, nu calculele făcute pe genunchi sau preluate de la unul şi de la alţii care dau informaţii greşite. De asemenea, faptul că jumătate din cantitate va fi comercializată pe piaţa centralizată din România este o opţiune strategică importantă pentru noi. Îmi pare rău că s-a întârziat cu două săptămâni de zile, ca să rămânem pe aceleaşi prevederi fiscale, dar e important ca această lege să fie adoptată", a afirmat Liviu Dragnea, șeful PSD.

De cealaltă parte, ALDE a insistat pentru ca o cantitate mai mare de gaze să rămână în țară, vizând la redresarea industriei petrochimice, dar și la racordarea unei părți mai mari a populației la rețeaua de gaze.