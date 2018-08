Statul va plăti 140 de miliarde de lei pentru pensii în 2022, comparativ cu circa 60,7 miliarde de lei în acest an

Cheltuielile cu pensiile, la bugetul asigurărilor sociale de stat, vor crește cu 11% în 2019, dacă noua lege a pensiilor va intra în vigoare în forma actuală, conform datelor din proiectul publicat joi de Ministerul Muncii.

Astfel, de la 60,7 miliarde lei în acest an, vor ajunge la 67,4 miliarde lei în 2019. Un avans mult mai mare va fi înregistrat în 2020, urmând a urca la 83,8 miliarde lei, reprezentând un plus de 38%, comparativ cu cheltuielile din acest an. În 2021 cifra va sări de 100 miliarde, ajungând la 115,7 miliarde lei, iar în 2022 – 140,02 miliarde lei, adică un avans față de 2018 de 130%, a calculat HotNews.ro.

Proiectul nu precizează de unde vor veni zecile de miliarde în plus, dar arată că sumele necesare se asigură, începând cu anul 2020, prin transfer de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Potrivit proiectului de lege, valoarea punctului de pensie se actualizează la 1.265 de lei în septembrie 2019; 1.775 de lei în septembrie 2020; 1.875 de lei în septembrie 2021, iar din anul 2022 valoarea se va indexa, anual, cu inflaţia.

De fapt, proiectul introduce un nou concept - valoarea punctului de referință (VPR) - care va fi de 75 de lei în anul 2021 - calculat prin împărţirea Valorii punctului de pensie din anul 2021, adică 1.875 de lei, la 25, care reprezintă vechimea medie de ani din sistemul de pensii, rezultată în urma aplicării ultimelor patru legi ale pensiilor.

Pensia va fi reprezentată de Numărul Total de Puncte înmulţit cu Valoarea Punctului de Referinţă (VPR). Numărul total de puncte este suma punctajelor anuale - suma punctajelor lunare împărţită la 12 luni - iar punctajul lunar este venitul brut realizat împărţit la câştigul mediu brut pe economie.

Formula de calcul are avantajul nu doar că elimină inechităţile, dar duce şi la creşterea tuturor pensiilor, susţin guvernanţii.

Totuși, noua lege a pensiilor nu se referă la „pensiile speciale”, pe tema cărora vor fi pornite discuţii cu asociaţiile cadrelor militare în rezervă, a spus joi seara preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Șeful PSD a mai spus că proiectul urmează să fie depus în Parlament în luna septembrie, astfel încât până la finele anului să intre în vigoare, pentru ca de la 1 ianuarie 2019 să înceapă recalcularea pensiilor.



