Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va prelua de la Comisia Națională de Prognoză atribuțiile cu privire la schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice și producției de film în România.

Preluarea se va face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență prin care s-a modificat OUG 114 și au fost completate alte acte normative, anunță Ministerul printr-un comunicat de presă.

"Producțiile cinematografice nu sunt doar produse culturale, ele sunt proiecte generatoare de multiplicare economică. Aceste efecte de multiplicare se regăsesc în toate ramurile economiei reale. Spre exemplu, industria cinematografică reprezintă o oportunitate de a pune România pe harta internațională a destinațiilor de film. Prima recunoaștere a fost făcută în anii 2000, după care mai mulți regizori și producători faimoși de film au ales țara noastră ca destinație de filmare pentru producții celebre. Așa că am considerat că este o ocazie bună să dezvoltăm și să ne extindem și să aducem această schemă de sprijin acolo unde-și are locul, la Economie, ca o măsură de stimulare a investițiilor. În plus, avem șansa să creștem potențialul turistic al țării noastre așa cum s-a întâmplat în alte state europene care, datorită producțiilor cinematografice care au fost filmate pe teritoriul lor, au devenit destinații turistice extrem de căutate", a declarat ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.