Triful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cunoscută ca rovinietă, are un preț aproape dublu începând cu 1 septembrie.

În urma cu patru zile, Guvernul a aprobat printr-o Ordonanță de urgență majorarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Prin actul normativ se instituie actualizarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare.

Astfel, pentru autoturisme, rovinieta are acum următoarele prețuri:

1 zi - 17,74 lei;

10 zile - 30,40 lei;

30 zile - 48,14 lei;

60 zile - 76,01 lei;

1 an - 253,36 lei;

S-a decis și actualizarea cuantumului amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile. Astfel, amenda aplicată în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme crește, de asemenea, de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei.



Totodată, actul normativ instituie tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:

Podul situat pe DN 2A, între localitățile Giurgeni și Vadu Oii (anexa 6 la ordonanță);

Podurile de pe Autostrada A2, între localitățile Fetești și Cernavodă (anexa 7 la ordonanță).

Astfel, taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată după cum urmează:De la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă;

De la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii.

S-a făcut și actualizarea cuantumului amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului (taxei de pod).

Mai precis, amenzile minime pentru neplata peajului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei. Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere - pentru amenda maximă.





