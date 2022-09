”Trebuie să punem capăt influenței dominante a gazului asupra prețului energiei electrice. În acest sens, vom realiza o reformă profundă și cuprinzătoare a pieței energiei electrice”, a declarat miercuri Ursula von der Leyen, în discursul privind Starea Uniunii.

”În urmă cu o jumătate de secol, în anii 70, lumea s-a confruntat cu o altă criză a combustibililor fosili. Unii dintre noi ne amintim de weekendurile fără mașini, menite să ne permită să facem economii de energie. Cu toate acestea, am continuat să mergem înainte pe același drum. Nu am renunțat la dependența noastră de petrol. Mai mult, combustibilii fosili au fost chiar subvenționați masiv. Am greșit făcând acest lucru, iar consecințele au fost nefaste nu numai pentru climă, ci și pentru finanțele noastre publiceși pentru independența noastră. O greșeală pentru care plătim și astăzi”, a mai spus ea.

Ea i-a lăudat pe cei ”câțiva vizionari” care au înțeles că înșiși combustibilii fosili erau adevărata problemă, nu doar prețul acestora.

”Printre acești vizionari s-au numărat prietenii noștri danezi. Când a izbucnit criza petrolului, Danemarca a început să investească masiv în valorificarea energiei eoliene. Danemarca a pus atunci temeliile pe care și-a construit poziția de lider mondial în acest sector și a creat zeci de mii de noi locuri de muncă. E un exemplu demn de urmat! Nu trebuie să căutăm soluții care să ne ajute doar o vreme, ci să facem o schimbare de paradigmă, să îndrăznim un salt în viitor”.