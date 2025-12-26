Analiști citați de CNBC avertizează că în 2026 piața AI se va fragmenta: investitorii vor separa companiile care produc profit real de cele care doar cheltuie masiv pe tehnologie, scrie News.ro.

Ultimele trei luni din 2025 au fost marcate de fluctuații puternice pe bursele de tehnologie, cu vânzări accelerate și creșteri bruște, alimentate de tranzacții circulare, emisiuni de obligațiuni și evaluări ridicate, care au reaprins temerile privind formarea unei bule în jurul inteligenței artificiale.

Potrivit lui Stephen Yiu, director de investiții la Blue Whale Growth Fund, această volatilitate ar putea fi un semnal timpuriu al modului în care investițiile în AI vor evolua.

Yiu spune că investitorii, în special cei de retail, expuși la AI prin ETF-uri, nu au făcut până acum o diferențiere clară între companiile care au produse fără un model de afaceri solid, cele care ard numerar pentru a finanța infrastructura AI și firmele care sunt beneficiarii direcți ai acestor cheltuieli.

„Până acum, toată lumea pare să câștige”, afirmă el, însă AI se află încă într-un stadiu incipient, iar diferențierea va deveni esențială.

În opinia sa, piața se împarte în trei tabere: startup-uri și companii private, companii listate care investesc masiv în AI și producătorii de infrastructură și tehnologie AI.

Primele, precum OpenAI și Anthropic, au atras capital de risc de 176,5 miliarde de dolari în primele trei trimestre din 2025, potrivit PitchBook. În paralel, giganți precum Amazon, Microsoft și Meta sunt cei care finanțează infrastructura, direcționând fonduri către producători precum Nvidia și Broadcom.

Blue Whale Growth Fund evaluează companiile comparând randamentul fluxului de numerar liber cu prețul acțiunilor, pentru a determina dacă evaluările sunt justificate.

Potrivit lui Yiu, majoritatea companiilor din grupul „Magnificent 7” se tranzacționează la prime semnificative după intensificarea investițiilor în AI. Deși crede în potențialul transformator al inteligenței artificiale, Yiu spune că preferă să evite companiile care doar cheltuiesc și să se poziționeze în rândul celor care produc și monetizează tehnologia.