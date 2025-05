Administrația Fondului pentru Mediu anunță anularea sesiunii de înscriere în cadrul programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate, destinat producătorilor agricoli – persoane fizice.

„Având în vedere problemele tehnice apărute în cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru Programul Rabla pentru Tractoare, care a debutat astăzi la ora 10:00, generate de suprasolicitarea aplicației informatice, am decis anularea acestei sesiuni. Deși aplicația a permis înregistrarea cererilor într-un interval extrem de scurt, pe parcursul procesului de înscriere au fost înregistrate sincope și blocaje care au afectat funcționarea optimă. În acest context, pentru a asigura corectitudinea și echitatea accesului la finanțare, AFM va relua sesiunea de depunere la o dată ce va fi comunicată ulterior", a transmis Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Această măsură a fost determinată de un trafic extrem de ridicat înregistrat pe platforma informatică aferentă Programului Rabla pentru Tractoare, fapt ce a condus la funcționarea cu sincope a aplicației.

În prezent, se desfășoară o analiză tehnică detaliată pentru identificarea cauzelor care au dus la blocarea sistemului, nefiind exclusă posibilitatea existenței unui atac cibernetic.

Înscrierile vor fi reluate după efectuarea verificărilor și rezolvarea deficiențelor aplicației informatice, la o dată care va fi stabilită și comunicată ulterior.

Programul, aprobat de Guvern în octombrie 2024, se adresează producătorilor agricoli persoane fizice, care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare și care dețin atestat de producător.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate cu achiziția de:

a) tractoare;

b) mașini agricole autopropulsate (de ex. combine de recoltat, tractoare autopropulsate, pulverizatoare autopropulsate, cositori autopropulsate etc);

c) accesoriile agricole aferente (de ex. pluguri, semănători, cultivatoare, remorci, echipamente de fertilizare și irigare, combinate de recoltat etc.).

Accesoriile pot fi finanțate doar sub condiția achiziționării unui tractor sau a unei mașini agricole autopropulsată.Valoarea de achiziție a tractorului/mașinii agricole autopropulsate, inclusiv accesoriile agricole aferente achiziționat/ă, nu trebuie să depășească suma de 55.000 euro, cu TVA inclusă.

AFM acordă finanțare în cuantum de 65% din valoarea de achiziție. În situația în care solicitantul este tânăr fermier (are vârsta până la 40 ani, inclusiv), procentul finanțării poate fi majorat la 80% din valoarea de achiziție.

Finanțarea se acordă sub condiția predării spre casare a unui autovehicul/tractor sau mașină agricolă autopropulsată uzată.