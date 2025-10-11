Radu Brașoveanu, Chief Digital Officer PPC România, prezintă, într-un interviu acordat Euractiv, strategiile companiei în zona de digitalizare și modul în care AI va fi folosită pentru a optimiza sistemele energetice și a reduce emisiile de CO₂.

Interviu EurActivRaspunde: Radu Brașoveanu, Chief Digital Officer PPC România

Euractiv: PPC este un "actor” nou în sectorul energetic românesc. Ce își propune compania pentru următorii cinci ani și ce planuri aveți în privința inovației digitale?

Radu Brașoveanu, Chief Digital Officer PPC România: PPC este un grup industrial mare, relativ nou pe piață doar ca brand (din 2023). Însă companiile care acum fac parte din grupul PPC în România au tradiție mare pe piață.

Din punct de vedere al business-ului, suntem o companie complet integrată, acoperind întreg lanțul, de la producție, furnizare, și până la distribuție de energie:

distribuție a energiei electrice (Rețele Electrice) unde operăm în zona Banat, Dobrogea și Muntenia Sud.

furnizare a energiei electrice (PPC Energie) unde avem aproximativ 3 milioane de clienți.

generare a energiei verzi – suntem cel mai mare investitor în capacități de producție din surse regenerabile din România.

soluții energetice avansate, mobilitate electrică și multe altele.

Facem parte din grupul PPC care are ambiția să devină un jucător european de top, de tip PowerTech, mai mult decât o companie modernă de utilități, o companie de energie care îmbrățișează tehnologiile viitorului și care folosește tehnologia ca diferențiator strategic.

Vedem digitalizarea ca bază a afacerii noastre, un catalizator pentru o eficiență operațională sporită, soluții mai inteligente pentru clienți și inovație scalabilă.

În următorii 5 ani, ca direcții strategice în zona de digitalizare, PPC România urmărește:

optimizarea întregului portofoliu de aplicații și servicii, în vederea îmbunătățirii eficienței operaționale, a experienței clientului și a flexibilității noastre față de client.

automatizarea pe scară largă a proceselor de business, acolo unde are sens și aduce valoare adaugată, precum și folosirea AI, acolo unde este potrivit.

Un alt factor determinant pentru strategia noastră pe următorii 5 ani se referă la partea de Data Governance. Ne dorim ca PPC România să devina un grup de companii „Data Driven” și de aceea investim masiv în tot ceea ce înseamnă curățirea, organizarea, optimizarea datelor și proceselor aferente pentru menținerea lor într-un format care să asigure acuratețea și integralitatea lor.

Euractiv: Poate ajuta AI în transformarea unui sector văzut mai degrabă ca unul tradițional, care livrează doar energie și atât?

Radu Brașoveanu: La nivelul grupului PPC, avem o viziune integrată în acest sens. Grupul PPC promovează utilizarea tehnologiilor AI pentru a optimiza sistemele energetice, a reduce emisiile de CO₂ și a sprijini tranziția către un viitor energetic mai ecologic și mai digital.

În Grecia, la nivelul Grupului PPC, există deja inițiative în desfășurare în acest domeniu, cum ar fi proiectul Olympus AI, un efort de pionierat în valorificarea AI pentru managementul energiei și a experienței clientului, precum și investiții pentru construcția de centre de date de mari dimensiuni.

Intenționăm să valorificăm AI fie că este vorba de: optimizarea consumului propriu tehnologic în segmentul de distribuție, îmbunătățirea previziunilor de producție în domeniul energiei regenerabile, obținerea unei previziuni de consum optimizate, procesare automată de informații pe baza datelor captate de drone, mentenanță predictivă în special pe zona PPC Renewables România, dar și multe alte use case -uri la care lucrăm în acest moment pe zona de Legal, HR și în alte funcțiuni ale organizației.

Euractiv: Care vor fi beneficiile pentru clienți?

Radu Brașoveanu: Soluții mai inteligente pentru clienți și eficiență operațională sporită.

În calitate de companie modernă de utilități, ne concentrăm puternic pe digitalizarea rețelelor noastre, aceste „drumuri” care distribuie energia în casele noastre: instalarea de sisteme inteligente care ne pot ajuta să remediem defecțiunile rețelei la distanță, care până acum nu mulți ani erau rezolvate exclusiv de tehnicieni de teren care trebuiau să parcurgă distanțe lungi, în zone greu accesibile, pentru a localiza și remedia defecțiunea.

Acum, majoritatea acestor informații sunt la doar un buton distanță, datorită sistemelor SCADA și altor platforme disponibile.

Pe partea de furnizare, oamenii își doresc experiențe prietenoase și complet digitalizate, așa cum au cu o companie de bunuri de larg consum, de exemplu.

Le putem oferi aplicații și acces la informații instant, cu ajutorul unor platforme și instrumente moderne: asistenți virtuali, roboți vocali sau chiar conținut video generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Inclusiv optimizarea internă a PPC România aduce clienților o viteză mai mare de răspuns, informații corecte și în timp util, rapiditate mai mare în soluționarea anumitor probleme, deci în final o experiență îmbunătățită în colaborarea cu PPC.

Euractiv: Care sunt direcțiile strategice de digitalizare pe care le vedeți ca prioritare în România în următorii 5 ani?

Radu Brașoveanu: În această industrie, avem o barieră de intrare ridicată. Toate elementele de infrastructură implică investiții masive pentru a funcționa în conformitate cu nevoile actuale ale consumatorilor, iar costurile sunt recuperate pe perioade lungi de timp.

În ecosistemul energetic avem o cantitate imensă de echipamente care trebuie digitalizate, astfel încât orice proiect la scară largă poate dura ani de zile pentru a fi realizat complet.

Până nu cu mult timp în urmă, sistemul energetic implica un flux unidirecțional, de la producătorul de energie la rețea și apoi în casele noastre.

Azi, energia circulă în ambele sensuri, iar prosumerii, stațiile de încărcare electrică, contoarele inteligente etc. schimbă jocul și modul în care consumăm energie. Nu mai suntem consumatori pasivi. Această schimbare tehnologică majoră vine cu responsabilități mari din partea noastră.

Pe lângă cele deja anuntate anterior, avem ca direcție strategică optimizarea fiecărei linii de business (retail, producție, trading, distribuție) precum și integrarea pe orizontală respectând, bineînțeles, toate cerințele legale. Fiind o companie integrată, ne dorim să trecem la nivelul următor în ceea ce privește transparentizarea și schimbul ”near real time” de informații între diviziile renewables, trading și retail.

Euractiv: Într-un context tot mai complicat, ce soluții aveți în vedere pentru protejarea infrastructurii energetice împotriva atacurilor cibernetice?

Radu Brașoveanu: Atât la nivel local, cât și global, avem echipe puternice specializate pe zona de cybersecurity. Este un domeniu extrem de sensibil în tot contextul geopolitic din care facem parte. Folosim un întreg ecosistem de soluții pentru protejarea rețelelor de OT (operational technology) și IT (Information Technology).

Euractiv: Cum reușiți să motivați echipele IT într-un mediu aflat mereu în schimbare?

Radu Brașoveanu: Îi invităm să exploreze în profunzime oportunitățile oferite de industria energetică, deoarece aceasta este baza fundamentală pentru orice altă industrie.

Ne concentrăm pe inovația strategică și ne bazăm pe trei piloni principali: managementul ideilor, colaborarea cu ecosistemul inovatorilor și dezvoltarea capacităților angajaților.

Căutăm soluții cu valoare adăugată, suntem deschiși, prezenți și dornici să intrăm în contact cu inima ecosistemului tehnologic și ținem o ușă deschisă pentru tinerii specialiști IT care doresc să contribuie la această lume energetică complexă, care se bazează pe un context IT complex.

Euractiv: Ce abilități soft considerați că sunt esențiale pentru un lider în zona digitală, dincolo de cunoștințele tehnice?

Radu Brașoveanu: Curiozitate, deschidere, dorința de a schimba ceva, dorința de a învăța permanent și mai ales deschiderea de a asculta și analiza obiectiv alte opinii.

Euractiv: Cum abordați recrutarea și dezvoltarea tinerelor talente în domeniul digital?

Radu Brașoveanu: În echipa mea sunt oameni de toate vârstele. Tinerii aduc energie, idei proaspete la masă, caută libertate de a contribui și de a-și prezenta perspectiva. Noi avem grijă să le oferim aceste oportunități.

În plus, această transformare digitală pe care PPC România o face este o mare oportunitate pentru oricine din domeniul digital. Este o mare șansă de a participa la transformarea unei companii de asemenea mărime, de a avea oportunitatea să modelezi viitorul unei companii de importanță strategică. Avem foarte multe proiecte, inițiative și idei. Tocmai de aceea, cu siguranță cine vine alături de noi are foarte mult de învățat, și pe de altă parte, de crescut profesional într-un mod plăcut, dar și exigent.