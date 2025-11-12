Corpul de Control al Ministerului Economiei a descoperit că procedura de selecție a conducerii ROMARM a fost viciată.

Verificarea a fost realizată de Corpul de Control al Ministerului, în urma unor sesizări privind modul de desemnare a conducerii companiei.

"Activitatea de control s-a încheiat aseară, iar raportul spune, cu subiect și predicat, că procesul de selecție pentru Consiliul de Administrație și pentru directorul general al ROMARM s-a desfășurat și finalizat cu încălcarea legii", a declarat ministrul Economiei Radu Miruță.

Potrivit acestuia, în cadrul procesului au fost desemnați subordonați care au participat la selectarea propriilor superiori, ulterior promovați în Consiliul de Administrație.

Conform raportului Corpului de control, selecția s-a desfășurat fără verificări de fond, pe baza unor declarații și documente nevalidate.

"Raportul arată și refuzul de a pune la dispoziția Corpului de Control actele care au stat la baza selecției. Nu putem vorbi de seriozitate administrativă într-un asemenea context. Și vreau să clarific încă o dată, pentru că am mai văzut în spațiul public diverse lucruri: conducerea ROMARM nu a fost pusă de mine, nu a fost pusă în mandatul meu, nu a fost începută în mandatul meu. Directorul actual al ROMARM nu are nicio legătură cu mine. Este fostul șef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea. Raportul Corpului de Control menționează că acesta a depus documente pentru a fi selectat, însă nu s-a putut dovedi autenticitatea acelor documente", a subliniat ministrul.

În urma constatărilor, ministrul Radu Miruță a anunțat că toate documentele aferente procesului de numire a conducerii C.N. ROMARM S.A. - atât conducerea executivă, cât și conducerea Consiliului de Administrație - au fost transmise către Parchet, Direcția Națională Anticorupție (DNA) șiAgenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru verificări suplimentare și aplicarea măsurilor legale.

"Pentru mine, nu este acceptabil ca o companie de importanță strategică, care va derula contracte de miliarde de euro, să fie condusă printr-o procedură viciată. Am sesizat instituțiile competente și am cerut AMEPIP să dispună reluarea procesului de selecție", a afirmat ministrul.

Radu Miruță a amintit că România se află într-un moment de dezmorțire a industriei naționale de apărare, prin proiecte strategice aflate în negociere cu parteneri europeni. Printre acestea se numără fabrica de pulberi de la Victoria, vehiculul de luptă al infanteriei, arma de asalt, apărare antiaeriană și navală.

"Încercăm să negociem cele mai avantajoase contracte pentru România cu parteneri europeni precum Rheinmetall. Așa că avem nevoie de o conducere curată, de oameni onești care pot duce mai departe proiectele strategice ale statului român. Nu putem reconstrui o industrie de apărare competitivă dacă tolerăm nereguli administrative la vârf", a adăugat Radu Miruță.

Acesta a subliniat, totodată, că scopul acțiunii nu este doar remedierea punctuală a situației, ci și reinstaurarea standardelor de transparență și profesionalism în companiile din portofoliul Ministerului.

"Fac un apel prin care rog și conducerea AMEPIP și conducerea DNA să înțeleagă că este un moment în care România are nevoie, având în vedere acest mecanism SAFE, să curețe extraordinar de mult, la maximum, modul în care companiile care desfășoară aceste contracte se vor desfășura în continuare", a concluzionat ministrul.