Euro s-a tranzacționat marți la un nou minim istoric al ultimelor două decenii, iar analiștii prevăd că moneda unică va continua să scadă, titrează ziarul financiar Naftemporiki, din Grecia.

„Euro atinge un nou minim din ultimii 20 de ani din cauza perspectivelor economice sumbre”, scrie și Financial Times.

„Spre deosebire de prima dată când euro a scăzut sub un dolar, pe data de 14 iulie, moneda unică nu mai reușește să revină la nivelul peste 1 la 1, rămânând sub acest prag, chiar și la 0,9900, într-un fel de cădere liberă care pare să fie îngrijorătoare”, au comentat analiștii ActivTrades, caracterizând tăcerea BCE drept „asurzitoare”. „Ultima barieră pentru euro a fost de 0,8225 dolari în 2000, la un an și jumătate după nașterea monedei unice, când era considerată încă o monedă virtuală de către majoritatea investitorilor”, adaugă aceștia.

Roelof-Jan Van den Akker, analist strategic la ING, vede în continuare o descreștere a monedei unice și o scădere „între 0,80 și 0,75 dolari în lunile următoare”. După cum a afirmat el pentru CNBC, această evoluție „confirmă că există o creștere a dolarului și o scădere a monedei euro”.

La scăderea monedei euro contribuie și politica agresivă de majorare a ratei dobânzii dusă de Banca Federală a SUA (Fed). Mulți investitori se așteaptă în prezent ca Fed să majoreze din nou ratele dobânzilor cu 75 de puncte de bază pe 21 septembrie. Datele economice din Statele Unite au arătat că economia SUA rezistă, ceea ce crește posibilitatea caFed să majorze abrupt rata dobânzii. Se prea poate ca SUA să fie din punct de vedere tehnic într-o mică recesiune acum, în timp ce Europa nu este încă acolo. Dar Statele Unite nu au problemele energetice și prețurile fulminante la energie pe care le are Europa. Este posibil ca criza energetică să-i lovească pe europeni mult mai puternic decât pe americani înurmătoarele luni.

Șeful Federal Reserve Bank din St. Louis, James Bullard, într-o declarație pentru WallStreet Journal, s-a poziționat în favoarea unei creșteri cu 75 de puncte de bază a ratelordobânzilor cheie la următoarea ședință. „Nu văd de ce majorarea ratelor dobânzilor ar trebuiamânată până anul viitor”, a spus Bullard. Experții băncii Helaba au subliniat că mulți oficialiai Fed au fost total în favoarea majorării în continuare a dobânzilor - chiar dacă acest lucru ardeclanșa o recesiune.

Pe lângă politica monetară a Fed, euro suferă și de propria sa slăbiciune care provine dincreșterile mici și foarte ezitante ale ratei dobânzii de către BCE și din faptul că Europa este înprezent în pragul recesiunii. Inflația ridicată și creșterea prețurilor la energie pun presiuneasupra economiei. Europa înregistrează deja deficite comerciale. Criza energetică europeanăjoacă un rol foarte important în slăbirea monedei comune: temerile legate de o întrerupere agazelor din Rusia continuă să conducă la creșterea prețurilor la energie. Creșterea prețurilor laenergie, la rândul său, alimentează îngrijorarea că ar putea avea loc o recesiune economicămai gravă: „Frica de recesiune în Europa îi determină pe investitori să evite să investească îneuro. Și cu cât recesiunea economică este mai gravă, cu atât este mai puțin probabil ca BCE săcrească abrupt ratele dobânzilor”, scrie cotidianul italian Il Sole 24 Ore.

Până în luna mai, piețele au crezut că BCE va adopta o „linie dură”, potrivit lui Luis Costa, dar aceste planuri s-au „prăbușit” în ultimele luni. „Este absolut clar că marja BCE de amajora ratele dobânzilor va fi minimă”, subliniază strategul-șef la Citibank. „Previziunile reflectă îngrijorarea că inflația va continua să crească și că o recesiune în Europa este deja inevitabilă”, a adăugat el.

Cifrele cu privire la industria prelucrătoare europeană confirmă riscurile de recesiunepentru Bătrânul Continent. În august, activitatea companiilor din zona euro a scăzut pentru adoua lună consecutiv, noile comenzi reducându-se în continuare. Presiunile legate de costulvieții au diminuat cererea în sectorul serviciilor, în timp ce producția a continuat să secontracte la jumătatea celui de-al treilea trimestru. Indicele de producție indexat sezonier PMI Composite Production din zona euro a scăzut la 49,2 în august, de la 49,9 în iulie.

Pentru o imagine completă, trebuie să privim și dincolo de Europa și Statele Unite, spune Luis Costa, șeful departamentului pentru analize strategice al Citibank. „Să nu uităm că există un nivel suplimentar de complexitate din cauza încetinirii din China, care, evident, afectează Europa mult mai mult, în comparație cu impactul asupra Statelor Unite”, a spus el.China a înregistrat o creștere anemică de doar 0,4% în al doilea trimestru, în condițiile în carea doua economie a lumii se confruntă încă cu consecințele pandemiei de la începutul anului 2020.

Sursa: RADOR