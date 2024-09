Un studiu realizat de Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca arată că, pentru a menține loialitatea clienților, brandurile trebuie să demonstreze responsabilitate față de clienți și angajați.

Concluzia este clară: o marcă comercială nu poate compensa lipsa de responsabilitate în aceste domenii printr-o responsabilitate crescută față de mediu sau societate.

Cercetarea, realizată de o echipă de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și University of Quebec at Montreal, a fost publicată în revista „Journal of Retailing and Consumer Services” și include un ghid metodologic inedit pentru utilizarea a două metode avansate de analiză a datelor: analiza multi-grup (MGA) și analiza condițiilor necesare (NCA).

Studiul a evaluat impactul responsabilității sociale asupra satisfacției și loialității consumatorilor în rândul a aproape o mie de consumatori români, axându-se pe produsele de îngrijire personală și lactate. Rezultatele au arătat că, indiferent de industrie, percepția asupra responsabilității brandurilor influențează satisfacția și loialitatea clienților.

În sectorul lactatelor, responsabilitatea socială are un impact mai pronunțat, în timp ce în produsele de îngrijire personală, responsabilitatea față de mediu este mai relevantă.