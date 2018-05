Rețelele de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale au nevoie de investiții de peste 10 miliarde de euro pe termen lung pentru înlocuirea infrastructurii cu durata de viață depășită, estimează asociația distribuitorilor.

Potrivit membrilor Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), este necesară continuarea investițiilor în reducerea pierderilor tehnologice, eficientizarea cheltuielilor operaționale și îmbunătățirea indicatorilor de calitate pentru ca performanța rețelelor să atingă nivelul din statele vest-europene, în beneficiul consumatorilor finali.

Investițiile totale realizate de membrii ACUE în ultimii zece ani (2008-2017), în extinderea, reabilitarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție energie electrică sunt de aproximativ 3 miliarde de euro, în timp ce în distribuția de gaze naturale s-au investit peste 1 miliard de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor.

Ca urmare a investițiilor, în sectorul distribuției de energie, durata medie a întreruperilor s-a redus cu 60%, iar frecvența lor s-a micșorat cu 50% în 2016 față de 2008, conform celor mai recente date publicate de către ANRE.

„Comparativ cu alte țări UE, la jumătatea anului trecut, prețul final al energiei electrice pentru consumatorii casnici din România era printre cele mai mici, cu circa 13% sub media Europei Centrale și de Est și cu 48% sub media Europei de Vest. Pentru consumatorii industriali, prețul se situa în media ECE și cu 26% sub media Europei de Vest”, se arată în comunicatul transmis joi de ACUE.

Potrivit federației, randamentul pe km de rețea pentru companiile de distribuție din România este printre cele mai scăzute din Europa Centrală și de Est, din cauză că România are una dintre cele mai scăzute densități de consum din Europa; o densitate mai mare a consumului permițând în general tarife mai mici pentru fiecare client datorită utilizării crescute specifice a rețelei.

Prețurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici erau, de asemenea, la jumătatea anului trecut, semnificativ mai scăzute în comparație cu alte state europene: cu aproximativ 21% sub media Europei Centrale și de Est (ECE) și cu 49% mai puțin față de media Europei de Vest. Pentru consumatorii non-casnici, prețurile gazelor erau similare cu media ECE și cu 8% mai mici față de Europa de Vest, menționează sursa citată.

Federaţia ACUE are 30 de membri, printre care se numără grupuri importante din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, respectiv E.ON România, ENGIE România, ENEL România, CEZ România, C.N.T.E.E. Transelectrica SA, Societatea Energetică Electrica SA, WIEE, WIROM GAS, GAZ EST, cu un număr total de circa 27.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de Euro.