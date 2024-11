RetuRO SGR, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, marchează pe 30 noiembrie un an de la implementarea proiectului de reciclare, în linie cu obiectivele stabilite de Uniunea Europeană pentru statele membre.

La 12 luni de la lansarea acestui program național, rezultatele confirmă succesul sistemului, cu peste 3 miliarde de ambalaje SGR returnate de consumatori până în prezent.

În octombrie, SGR a atins un nou record, cu o rată lunară de colectare de 84%, în creștere față de septembrie (80%) și august (78%). Până în prezent, RetuRO a predat către reciclatori peste 200.000 de tone de ambalaje sortate și procesate în centrele RetuRO din țară, stimulând industria reciclării și susținând reintegrarea materialelor pentru ambalaje în circuitul economic.

„Suntem bucuroși să sărbătorim un an de schimbare reală pentru România în ceea ce privește preocuparea pentru practici sustenabile. Cu peste 3 miliarde de ambalaje returnate în decursul primului an de funcționare și rate de colectare de peste 80% în lunile septembrie și octombrie, Sistemul de Garanție-Returnare a demonstrat că o viziune îndrăzneață poate deveni realitate atunci când societatea civilă și mediul de business împărtășesc același obiectiv. Este un exemplu posibil datorită consumatorilor, producătorilor, comercianților și autorităților care au depus eforturi în derularea acestui program. Cifrele remarcabile obținute în aceste 12 luni reflectă atât beneficiile asupra mediului, cât și o schimbare culturală. Acest prim an reprezintă doar începutul unei povești de succes. Viitorul sustenabilității prinde contur, iar România are șanse mari să devină un exemplu de bună practică în ceea ce privește economia circulară”, a declarat Gemma Webb, CEO și președinte al directoratului RetuRO SGR.

Pentru a finanța implementarea și dezvoltarea Sistemului de Garanție-Returnare, compania a contractat, în vara anului 2023, un credit verde în valoare de 85 de milioane de euro, garantat de către producătorii-acționari prin garanții corporative. Anul acesta, RetuRO a investit 60 milioane de euro din bugetul alocat exclusiv pentru investiții în dezvoltarea infrastructurii pentru a susține operațiunile sistemului: o rețea de șapte centre operaționale de numărare și sortare a ambalajelor SGR, amplasate strategic în țară – în județele Prahova, Dolj, Bacău, Brașov, Cluj, Ilfov și Timiș, cu o capacitate anuală de procesare de peste 7 miliarde de ambalaje. Planurile de extindere a centrelor regionale presupun deschiderea a alte două unități, în următoarele luni, consolidând astfel capacitatea sistemului.

RetuRO SGR spune și că a creat peste 800 de joburi verzi, la nivel național, atât prin intermediul operațiunilor desfășurate în sediul central, cât și în cadrul centrelor sale regionale, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea socială și economică a comunităților locale. Întregul sistem are, însă, un impact mult mai mare asupra pieței muncii, deoarece implică numeroși furnizori terți care recrutează personal dedicat funcționării SGR. Astfel, SGR are un impact indirect în diverse industrii, precum logistică, transport sau sectorul reciclării.

Implementarea Sistemului de Garanție-Returnare a generat și o schimbare culturală semnificativă, bazată pe un comportament mai responsabil față de mediu și o preocupare pentru reutilizarea resurselor prin reciclare. Astăzi, aproape toți românii cunosc acest sistem, iar peste 60% returnează ambalaje în mod regulat, potrivit celui mai recent studiu de piață realizat de Kantar pentru RetuRO.

România a fost cea de-a 11-a țară din Europa care a implementat un sistem de tip SGR, după Norvegia, Danemarca, Germania, Belgia, Islanda, Estonia, Slovacia, Republica Cehă, Letonia și Lituania. Sistemul de Garanție-Returnare din România este cel mai mare sistem complet integrat la nivel global și al doilea ca mărime, după cel din Germania.