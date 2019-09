Raportul privind deficitul de încasare a TVA publicat joi vizează 2017, deoarece acesta este anul cel mai recent pentru care sunt disponibile date cuprinzătoare despre conturile naționale și resursele proprii.

Studiul din acest an introduce însă un element nou: un exercițiu de previzionare care cuprinde așa-numitele ”estimări rapide” pentru anul anterior anului publicării și anume 2018. Aceste estimări rapide indică faptul că deficitul de încasare a TVA va continua, probabil, să scadă și se va situa sub valoarea de 130 de miliarde de euro și sub 10% din totalul sumei reprezentând TVA de plătit în 2018.