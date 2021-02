Economia a scăzut cu 3,9% în 2020, potrivit datelor-semnal publicate marți de Institutul Național de Statistică.

Conform INS, în trimestrul IV 2020, comparativ cu trimestrul anterior, produsul intern brut a crescut cu 5,3%, pe serie ajustată sezonier, iar față de același trimestru din anul 2019 a înregistrat o scădere cu 1,7%.

Pe serie brută, comparativ cu același trimestru din anul 2019, produsul intern brut, în trimestrul IV 2020, a înregistrat o scădere cu 1,5%.

„Economia României, performanță care spulberă estimările apocaliptice! În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5,3%!!! O performanță fantastică. Cea mai rapidă revenire a economiei din istorie. Am promis. Am făcut. Am avut dreptate. Revenirea economiei în V, o certitudine!”, a scris premierul Florin Cîțu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El notează că produsul intern brut s-a redus cu doar 3,9% în 2020 față de anul anterior. „România a performat în 2020 cu 5% mai bine decât estimările inițiale și în medie cu 2,5% mai bine decât toate estimările publicate de instituțiile internaționale, Comisia Europeană, agențiile de rating și instituțiile financiare”, a scris premierul.

Cîțu promite că în mandatul său de șef al guvernului va pune economia „pe o traiectorie de creștere economică sustenabilă”.