Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat oficial vineri dimineață că România a intrat în recesiune tehnică. o guvernare dacă nu e pentru oameni, nu va mai fi deloc

UPDATE

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că, "după luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică".



"Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi. Da, PSD este parte a Guvernului și ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească. În loc să ne luptăm cu populiștii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze", a scris el pe Facebook.



Grindeanu afirmă că PSD a făcut ce a putut cu 22% în Parlamen, fiind singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta.

El înșiră măsurile care fără PSD nu ar fi existat:

• Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%.

• Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate.

• Salariul minim nu ar fi crescut.

• Toate investițiile ar fi fost oprite.

• ⁠Zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute.

• Salariile medicilor și altor categorii esențiale ar fi fost tăiate.

• ⁠Subvențiile în agricultură ar fi fost stopate.

• ⁠Impozitul pe multinaționale ar fi fost eliminat.

• Și plafonarea la gaze ar fi fost ridicată.



"Am reușit să împiedicăm toate aceste lucruri. Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor. Dar o vom face prin MĂSURILE DE SOLIDARITATE de la buget, care conțin lucruri clare pentru pensionari, pentru mame, veterani și pentru copiii cu dizabilități. În mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat. Există însă și o vină colectivă. Iar românii nu sunt interesați de scuze și justificări. Ei văd doar rezultatul: după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune", a continuat el.



În acest ritm și mai ales în această direcție nu se mai poate continua și trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit, mai spune Grindeanu.



"Românii nu sunt niște nume ce <<poartă cheltuieli>> într-un tabel, nici niște <<asistați>> sau <<probleme bugetare>>. Sunt bunici, sunt părinți, sunt copii și tineri care depind de noi.

Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și <<fără excepții>>". A sosit timpul să implementăm, în sfârșit, PROGRAMUL DE RELANSARE ECONOMICĂ despre care #PSD vorbește de cinci luni! Este nevoie de dialog real în Coaliție, nu de decizii impuse unilateral. Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!", a conchis el.

+++

Imediat după anunțul INS, mai mulți PSD-iști au sărit să-l atace pe premierul Ilie Bolojan.

Senatorul Mihai Fifor spune că "miracolul de la Bihor, care a promis ordine și competență aproape a ucis pacientul".

"Liderul care a justificat duritatea prin stabilitate a reușit doar blocarea economiei, sărăcirea românilor, afectarea profundă a coeziunii sociale având ca rezultat vulnerabilizarea strategică a României. În politică, ruptura dintre promisiune și rezultat are efecte devastatoare.

Pentru că, dincolo de simboluri, recesiunea tehnică pune în mișcare mecanisme economice concrete", a scris Fifor pe pagina lui de Facebook.

După anunțul INS, Fifor susține că "începe evaluarea politică", iar aceasta "va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei România".

Alt PSD-ist care spune că vinovatul este Ilie Bolojan e fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu.

"Țara este în gard! Contracția este majora! Iar trimestru I 2026 este tot pe minus pentru ca Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economica si adoptarea bugetului în decembrie! Bolojan a bagat România în gard! Din punctul meu de vedere este cel mai slab premier din istorie. Alții ar fi spus ca e incompetent!", a scris el pe Facebook.



+++

Ce este recesiunea tehnică:

Recesiunea tehnică înseamnă că o țară are două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului, adică economia încetinește, consumul și investițiile se reduc și pot crește șomajul și presiunea pe firme.

+++

Potrivit INS, Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. În trimestrul IV 2025, față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 0,1% pe seria brută și o scădere de 1,6% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul IV 2025.

Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025, astfel:

- rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%;

- rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%;

- rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.