În lipsa fondurilor interne, Guvernul a negociat cu Banca Europeană de Investiții soluții de cofinanțare pentru proiectele aflate în derulare, premierul Ilie Bolojan subliniind necesitatea menținerii ritmului investițiilor majore.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu delegația Băncii Europene de Investiții (BEI), pentru a discuta sprijinul financiar necesar finalizării proiectelor de infrastructură și energie aflate în implementare. Vizita coincide cu semnarea contractului de finanțare de 500 de milioane de euro, prima tranșă dintr-un miliard de euro destinat construcției autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

Șeful Guvernului a subliniat că, în contextul restricțiilor bugetare actuale, cofinanțarea BEI este vitală pentru continuarea investițiilor planificate. „Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții devine esențial pentru a asigura ritmul proiectelor fără a periclita echilibrul fiscal”, a declarat Bolojan.

Printre prioritățile discutate s-au numărat consolidarea rețelelor energetice, modernizarea infrastructurii de transport și sprijinirea autorităților locale pentru finalizarea lucrărilor începute. Reprezentanții BEI și-au exprimat deschiderea de a extinde colaborarea, inclusiv în domeniul apărării și al educației, prin instrumente financiare și asistență tehnică suplimentară.