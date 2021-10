Producătorul de gaze naturale Romgaz a finalizat negocierile cu compania americană ExxonMobil în privința achiziției a jumătate din drepturile de concesiune în perimetrul Neptun din Marea Neagră în care s-au descoperit cantități importante de gaze.

ExxonMobil și OMV Petrom operau în comun perimetrul respectiv din 2008 și au investit până acum circa 1,5 miliarde de dolari în explorare și evaluare. Mai multe foraje au descoperit acumulări de gaze naturale, dar o decizie privind exploatarea acestora a fost amânată de schimbările de legislație privind exploatarea off-shore a resurselor.

Ulterior, ExxonMobil și-a anunțat intenția de a vinde participația în perimetrul de 7.500 kilometri pătrați.

Romgaz și-a anunțat intenția de a cumpăra partea Exxon și, după depunerea ofertei, cele două părți au intrat în negocieri exclusive.

„S.N.G.N Romgaz S.A. și ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au finalizat negocierile exclusive și au ajuns la un acord cu privire la termenii și condițiile aferente achiziției tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, precum și cu privire la transferul operatoriei proiectului către OMV Petrom SA începând cu data finalizării tranzacției”, a anunțat Romgaz marți, după închiderea sesiunii de tranzacționare la bursa din București.

Comunicatul nu precizează valoarea tranzacției, dar menționează că aceasta se va finaliza în primul trimestru al anului 2022, după obținerea tuturor acordurilor necesare.