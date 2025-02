Romgaz vrea sa preia combinatul Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și cel mai mare consumator de gaze din România.

"Romgaz vrea să preia cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din țară. Susțin total proiectul, este cea mai bună soluție pentru agricultorii noștri", a spus, joi, Marcel Ciolacu.

Producătorul de îngrășăminte chimice Azomureș, din grupul elvețian Ameropa, cel mai mare consumator de gaze naturale și una dintre cele mai importante întreprinderi industriale din România, caută parteneri pentru a relua producția de îngrășăminte, oprită din vara anului trecut.

"După cum am anunțat încă de anul trecut, căutăm parteneri pentru a relua producția de îngrășăminte. În acest moment, nu putem oferi mai multe detalii, dar scopul nostru este să producem din nou îngrășăminte.România are resurse naturale, are industrie modernă cu angajați bine pregătiți și are agricultura la un nivel foarte înalt. Toate acestea oferă un avantaj economic și social deosebit de important pentru viitor”, a transmis Ovidiu Maior, purtător de cuvânt Azomureș, pentru Financial Intelligence.

Profit.ro a anunțat anterior că Romgaz intenționează să își extindă activitatea în sectorul petrochimic, fie printr-o investiție greenfield, fie prin preluarea unuia dintre combinatele de îngrășăminte chimice, uitându-se atunci și la firmele insolvente din grupul Interagro.

În toamnă, Chimcomplex, controlat de Ștefan Vuza, se arăta la rândul său interesat de preluarea Azomureș. Între timp, însă, combinatul a intrat într-o perioadă mai delicată, în care declanșează concedierea a sute de angajați.

La mijlocul lunii decembrie 2021, Azomureș a anunțat oprirea instalațiilor de pe platformă din cauza prețului ridicat la energie. Producția anuală a Azomureș, în condiții normale de funcționare, este de 1,6 milioane de tone de îngrășăminte, iar aproximativ 75% din această producție era destinată fermelor românești.