Prima cursă a aterizat joi dimineață pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, primul aeroport construit de la 0 în România ultimilor 50 de ani.

Primul avion care a aterizat pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a fost un Boeing cu 100 de locuri, operat de TAROM, care a fost pilotat de Cătălin Prunariu, fiul primului cosmonaut român, brașoveanul Dumitru Prunariu.

Avionul a decolat de la Aeroportul Henri Coandă - Otopeni din București și a aterizat pe noul aeroport joi, ora 8:10. La orele 10:30 se va face îmbarcarea, iar avionul se va întoarece în Capitală.

"În 2016, când am fost ales pentru prima dată președinte al Consiliului Județean Brașov, aveam în minte și am pus pe hârtie o strategie de dezvoltare axată pe trei direcții principale: construcția Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, investiții masive în sistemul de sănătate brașovean, precum și reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean. Am spus atunci, și tot spun de atunci, că eu nu fac promisiuni electorale! Eu îmi iau angajamente în fața oamenilor și fac tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a onora aceste angajamente! Consider că mi-am îndeplinit angajamentele majore luate față de brașoveni. În cele aproape două mandate ale mele la Consiliul Județean Brașov, investițiile în sistemul de sănătate din subordinea administrației județene au atins maxime istorice, iar rezultatele le poate vedea oricine. Infrastructura rutieră județeană arată incomparabil mai bine. Dar acest aeroport a fost adevăratul meu pariu și proiectul meu de suflet. Pentru că a fost proiectul de suflet al tuturor brașovenilor", a scris președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, care acum este propus ministru al Dezvoltării, pe pagina lui de Facebook.

Noua aerogară este în top trei cele mai moderne din România și are tehnologii de securitate de ultimă generație, cum ar fi echipamentele de scanare a bagajelor dotate cu algoritmi de detecție a explozibililor lichizi, ceea ce înseamnă că pasagerii nu vor mai fi obligați să scoată laptop-urile și lichidele din bagajele de mână.

Aeroportul beneficiază de controlul la distanță al zborurilor. Turnul virtual de control de la Brașov a costat aproximativ 16 de milioane de euro. El va fi dirijat de la Arad și va putea fi operat de șase angajați, în loc de 30, de câți are nevoie unul clasic.

Acesta a fost realizat de compania UTI, unul dintre principalii furnizorii de soluții complexe pentru aeroporturi din România. Pentru contractul de la aeroportul din Brașov, UTI a colaborat cu firmele Saab – Suedia și Thales – Italia, principalii furnizori de tehnologie pentru turnul virtual și respectiv sistemele de radio navigație.

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este situat la o distanță de 12 km de Brașov, iar proiectul și planul au costat aproximativ 70 de milioane de euro. Pista are o lungime de 2.820 m, o lățime de 45 m și acostamente betonate de câte 7,50m. Pe pista aeroportului va putea ateriza și decola orice tip de avion, cu excepția lui A380, pentru care trebuie un terminal special și o pistă mai lungă.

Lucrările de construcție a terminalului de pasageri au început la 17 martie 2020. În aprilie 2020 au început să se toarne fundațiile viitoarei clădiri a terminalului. Terminalul are o suprafață de circa 11.000 de metri pătrați.

În august 2020 se montau ferestrele fațadei terminalului de pasageri, iar în luna septembrie a fost montat acoperișul acestuia. În interiorul terminalului au fost montate escalatoarele, instalațiile de transport al bagajelor călătorilor etc.