În prima jumătate a anului 2025, relațiile comerciale dintre România și Germania au înregistrat o scădere de 1,9 % față de anul precedent.

Potrivit Oficiului Federal de Statistică (Destatis), volumul schimburilor comerciale (importuri și exporturi) între România și Germania în perioada ianuarie-iunie 2025 s-a ridicat la 21,1 miliarde EUR, în scădere cu 1,9 % față de perioada similară a anului precedent.

Exporturile către Germania au însumat 9,7 miliarde EUR în prima jumătate a anului 2025, o scădere de 4,7 % față de aceeași perioadă a anului trecut. Importurile din Germania au stagnat, cu o creștere de doar 0,5 %, ajungând la 11,4 miliarde EUR.

Aceste rezultate plasează România pe locul 18 în ceea ce privește exporturile germane și pe locul 19 în ceea ce privește importurile. În ansamblu, România coboară de pe locul 16 pe locul 17 în clasamentul partenerilor comerciali ai Germaniei.

„După ani de creștere continuă a comerțului bilateral, ne așteptăm la o scădere a schimburilor comerciale pentru întregul an. Faza de încetinire economică și reducerea activităților industriale din Germania își lasă amprenta și asupra schimburilor economice bilaterale. Dar și dinamica economică în scădere din România are impact negativ asupra comerțului bilateral. Cu atât mai mult este necesar ca în România măsurile fiscale să fie orientate astfel încât să nu mai reprezinte o povară pentru companii. În special, decizia recentă de a continua impozitarea pe cifra de afaceri (IMCA) are un impact negativ asupra companiilor. Acest tip de impozitare reduce disponibilitatea de a investi, punând în unele cazuri sub semnul întrebării chiar baza afacerilor și, prin urmare, veniturile fiscale viitoare, care sunt însă extrem de necesare din cauza situației bugetare precare. Acest impozit contrazice însăși dorința guvernului de a implementa politici economice care să stimuleze creșterea economică”, explică Sebastian Metz, director general și membru în Consiliul Director al AHK România.