Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, zice că România încearcă să calculeze mai corect deficitul de TVA, deoarece, în prezent, în acest gap, este inclus și ”gemul pe care îl face în casă bunica”.

Adrian Nica a anunțat că alte țări au cerut asistență de specialitate pentru a calcula mai bine acest deficit de TVA.

”Așteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că țările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistență de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferențe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană”, a spus Nica miercuri seara la Antena 3 CNN.

Șeful ANAF a adăugat că „este de notorietate discuția apărută în spațiul public cu privire la producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări, atunci când vorbim de autoconsum”.

”Și ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, a spus Adrian Nica.

Ce este gap-ul de TVA?

Este diferența dintre cât TVA ar trebui să încaseze statul și cât TVA încasează.

