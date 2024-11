Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 6,92%, în primele nouă luni din 2024, până la 30.094, față de 28.146 în perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 6.184 de firme (număr în creștere cu 5,44% față de perioada ianuarie-septembrie 2023) și în județele Constanța (1.644, plus 24,45%), Ilfov (1.633, plus 28,48%), Cluj (1.557, plus 4,43%), Timiș (1.351, minus 4,86%) și Iași (1.151, plus 19,40%).