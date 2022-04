Bright Sky

Lansată în 2020, Bright Sky are, în primul rând, rolul de informare și educare a publicului despre fenomenul violenței domestice, demontând mituri și idei preconcepute despre violența de gen. Este un instrument digital care te ajută să identifici dacă tu sau cineva cunoscut ție se află într-o relație abuzivă și care sunt pașii de urmat pentru a ieși din această relație.

Aplicația a fost dezvoltată în cadrul unui parteneriat al Fundației Vodafone România cu Poliția Română (prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității ), Asociația Necuvinte și Asociația Code for Romania.

În același timp, conține și un jurnal confidențial unde posibilele își pot strânge, într-un mediu sigur, dovezi ale abuzurilor prin care trec.

În România a fost adaptată, începând cu 2019, la inițiativa Fundației Vodafone România. Aceasta, alături de asociațiile Necuvinte (care sprijină victime ale violenței domestice) și Code for Romania (ONG care dezvoltă soluții IT ce rezolvă probleme ale societății) au strâns legislație, au creat un chestionar de evaluare a riscului pe care cei/cele care accesează aplicația îl pot completa, dar și ghidul de siguranță online și, bineînțeles, partea tehnică.

La finalul lunii martie 2022, numărul total de descărcări ale aplicației la nivel internațional a fost de 144.000, cele mai multe înregistrându-se în Marea Britanie (peste 60%). Cu 7.120 descărcări, România se situează pe locul 4/10, după Marea Britanie Italia și Africa de Sud.

De la lansarea aplicației, au fost 1.120 de utilizatori activi în medie lunară (un utilizator activ e considerat astfel dacă a avut cel puțin o activitate pe lună, în aplicație, în afară de descărcare). Cele mai accesate funcții ale aplicației în România sunt: chestionarul de evaluare a riscului într-o relație (3.215), serviciile suport pentru victimele violentei domestice (3.063), ghidul de siguranță online (2.747) și resursele externe – aplicația permite accesarea unor link-uri externe cu informații verificate despre violență domestică (2.126).

Statistica la nivel internațional arată că 30% dintre femei au parte de o formă de violență domestică cel puțin o dată de parcursul vieții. Dintre acestea, mai puțin de 40% caută ajutor pentru a ieși din relația abuzivă, adresându-se în general prietenilor și familiei și, în puține cazuri, cerând ajutorul poliției. La începutul pandemiei COVID-19, majoritatea țărilor au raportat creșteri ale cazurilor, în principal din cauza izolării continue a victimei cu agresorul, pe fondul restricțiilor pandemice. În România, lansarea aplicației Bright Sky RO s-a suprapus contextului pandemic.

Sunrise

Asociația Code for Romania plănuiește de mai mulți ani să creeze o soluție digitală pentru ca organizațiile dar și instituțiile statului să colaboreze mai ușor atunci când gestionează cazuri de violență domestică. În 2019-2020, cercetătorii Code for Romania au creat un raport (.pdf) despre problemele din România în ceea ce privește combaterea violenței domestice, vorbind cu organizații civice din toată țara.

Sistemul de management de caz Sunrise va permite ONG-urilor să administreze cazurile de violență domestică de care se ocupă și să își digitalizeze toate dosarele într-un singur spațiu securizat. În același timp, sistemul de management de caz, prin colectarea disponibilității ONG-urilor în ceea ce privește serviciile pe care le oferă, va permite crearea unei baze de date pe care fiecare organizație o poate accesa și redirecționa cazuri către alte asociații în funcție de nevoile din fiecare situație.

În prezent, soluția este încă în testare de către partenerii organizației din Târgu-Mureș, iar apoi, din luna mai, va ajunge spre alte ONG-uri din domeniu, pentru ca cei de la Code for Romania să adune cât mai mult feedback. „Trebuie să vedem înainte de lansare – cum spunem noi – ce putem strica la un sistem. Trebuie să vadă si celelalte ONG-uri ca să ne asigurăm că ieșim din prima cu un răspuns complet pe nevoile lor de management de caz de victime”, spune Olivia Vereha de la organizația Code for Romania. „Se numește Sunrise pentru că e lumina de la capătul tunelului, pentru acești oameni, ne-am dorit să fie ceva pozitiv.”

În viitor, Sunrise ar urma să includă și instituțiile statului care se ocupă de cazuri de violență domestică, acesta e planul ideal pentru soluția digitală, astfel încât toți profesioniștii să aibă acces la un caz – de la poliție la asistență socială și la ONG-uri.

Pentru că nu au găsit finanțare în zona privată pentru această soluție digitală, organizația Code for Romania a finanțat-o integral din donațiile pe care ONG-ul le primește de la persoane fizice. Odată ce va fi live, costurile nu dispar, pentru că are nevoie de un om angajat special să lucreze la mentenanța sa, dar și hosting și găzduire - va fi un sistem care crește pe măsură ce este folosit. Cine dorește să doneze către Code for Romania, o poate face aici