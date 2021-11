O soluție de modelare 3D, bazată pe AI, dezvoltată de un startup din Estonia, a primit o finanțare de 350.000 de euro, în finala competiției românești Spotlight, organizată de How to Web.

Alpha AR, startup din Estonia care dezvoltă o soluție deep tech bazată pe Inteligența Artificială (AI) pentru a facilita crearea de conținut 3D într-un mod ușor și scalabil, a fost desemnat câștigătorul competiției Spotlight 2021 organizate de How to Web, și al marelui premiu-investiție de 350.000 de euro.



Alpha AR se adresează proiectelor care folosesc AR/VR (augmented and virtual reality), NFT-uri, industriei de gaming și de marketing.

În cadrul finalei Spotlight Pitch Day din 24 noiembrie, cele mai bune 10 startup-uri ale programului Spotlight 2021 și-au expus pitch-urile, iar Alpha AR este echipa desemnată câștigătoare de către juriul format din: Dan Oros (Google), René Schöb (KPMG România), Horia Velicu (BRD - Groupe Société Générale), Laura Ștefan (Mastercard România), Gabriel Diaconescu (BearingPoint România), Monica Obogeanu (Orange România), Alexandra Badea (2Checkout, acum Verifone), Bogdan Axinia (eMAG), Andreea Pipernea (NN România), Ondrej Bartos (Credo Ventures), Lavinia Neagoe (Fitbit), Andrei Dudoiu (SeedBlink), Mălin Ștefănescu (TechAngels), Alexandru Bogdan (RocaX), Dan Mihăescu (GapMinder Venture Partners), Andrei Pitiș (Simple Capital), Adrian Erimescu (Growceanu) și Mircea Vădan (Transylvania Angels Network).

CodeWell (Macedonia) și RepsMate (România) s-au clasat pe locul 2, respectiv 3. Dintre cele 10 startup-uri finaliste au mai făcut parte Nu-Credits, iSpeak, Brio, Konvi, Coursy, Vatis Tech, Alpha AR, Streams Live.

„Încă din 2011, Spotlight a ajutat fondatorii de startup-uri early-stage din Europa de Est, punându-i în contact cu experți și investitori relevanți. Deși, în mod tradițional, acest program se desfășura în cadrul conferinței How to Web, a trebuit să-l mutăm online, pentru a-l adapta și pentru a-i oferi o amploare și mai mare. Totuși, un lucru a rămas același - Spotlight este locul ideal pentru profesioniștii ambițioși și entuziaști”, a spus Bogdan Iordache, fondator How to Web.

Premiul-investiție în valoare de 350.000 de euro este sindicalizat de către un grup de investitori alcătuit din nume precum: TechAngels, SeedBlink, Growceanu, GapMinder Venture Partners, RocaX, Simple Capital și Transylvania Angels Network (T.A.N.). Suma este oferită ca aport la o viitoare investiție în startup, sub forma unui convertible note.

Spotlight 2021 a început pe 5 octombrie, iar pe parcursul programului startup-urile au beneficiat de peste 1.000 de întâlniri individuale cu lideri ai industriei de tehnologie.

Programul Spotlight este realizat în parteneriat cu Google for Startups, KPMG România, Mastercard România și BRD - Groupe Société Générale, cu sprijinul eMag, 2Checkout (acum Verifone), Fitbit, Microsoft România, BearingPoint România, Orange România, NN România și Credo Ventures.

Lansată în 2011 și organizată inițial în cadrul conferinței How to Web, Spotlight este cea mai cunoscută competiție din regiunea Europei de Est adresată startup-urilor din tehnologie care vor să se dezvolte la nivel global.

How to Web este o conferință anuală de tehnologie și inovație, lansată în 2010.