Propunerea Comisiei Europene de a plafona prețul pentru gazul rusesc nu a fost sprijinită de miniștri europeni ai energiei în cadrul reuniunii extraordinare. Ei au cerut Executivului european să caute soluții la atenuarea prețurilor ridicate la gaze.

Ei au propus Comisiei Europene să limiteze prețul gazelor în stabilirea prețurilor la electricitate.

Companiile de combustibili fosili ar trebui să plătească o "contribuție de solidaritate”, se arată în concluziile reuniunii de la Bruxelles.



Jozef Síkela, ministrul ceh al industriei și comerțului, a precizat că miniștrii solicită CE să vină cu "o propunere solidă" în câteva zile.

Miniștrii au transmis Comisiei că ar trebui să caute soluții pentru plafonarea veniturilor producătorilor de energie electrică care au costuri de producție scăzute, o posibilă plafonare a prețului la gaz, măsuri pentru o reducere coordonată a cererii de energie electrică în UE și măsuri care ar ajuta la rezolvarea problemei lichidității scăzute.

Miniștrii energiei s-au angajat să reducă cererea de gaze cu 15% în această iarnă.

Ei au susținut că, în pofida evoluțiilor recente, și în special a reducerii fluxului de gaze rusești prin Nordstream I, Europa este pregătită pentru această iarnă.

Comisia ar urma să publice propunerile săptămâna viitoare, iar miniștrii energiei ar putea organiza o nouă întâlnire de urgență la sfârșitul acestei luni pentru a negocia și a aproba planurile finale, au declarat doi diplomați europeni pentru Reuters.

O propunere de plafonare a prețurilor gazelor rusești nu a câștigat un sprijin larg în rândul țărilor UE. De altfel, Ungaria a anunțat înainte de reuniune o plafonare a prețului la gazele rusești.

Ministrul de externe Peter Szijjártó a afirmat că propunerea Comisiei Europene este "cu totul împotriva intereselor ungare" și ar provoca oprirea imediată a tuturor exporturilor de gaze naturale din Rusia.

România susține plafonarea prețului gazelor rusești

România a susținut, în cadrul reuniunii, măsuri precum plafonarea prețului gazelor rusești, existența unei platforme pentru achiziția în comun a gazelor în UE, precum și posibilitatea de accesare a unor linii de credit pentru companii din partea Băncii Central Europene, potrivit unui comunicat al Ministerului energiei.

"România susține o abordare echitabilă față de toate statele membre. Plafonarea prețului la gazul natural la nivelul UE, inclusiv la cel importat din Rusia, este susținută de mai multe state membre, inclusiv de către România, și ar putea contribui semnificativ la reducerea volatilității pieței europene. De asemenea, este important să se analizeze modul de formare a prețului la gazele naturale pe platformele europene, pentru a elimina orice comportamente abuzive", a scris pe Facebook ministrul energiei, Virgil Popescu, după participarea la reuniunea extraordinară de la Bruxelles.

"Captarea veniturilor suplimentare pe întregul lanț valoric este un alt instrument de care România este interesată și pe care îl aplică pentru a asigura finanțarea măsurilor stabilite de compensare a facturilor pentru consumatorii casnici și non-casnici", a precizat Popescu.

Ministrul român a susținut adoptarea la nivel european a modelului utilizat în Peninsula Iberică de decuplare a prețului gazului natural de cel al energiei electrice, deoarece măsura ar contribui la reducerea prețului de ofertare a energiei electrice pe piață.

"Am propus măsuri de susținere coordonată la nivel european prin scheme de sprijin a consumatorilor energofagi ale căror costuri cu produsele energetice depășesc un procent de 20% din costul total. În plus, am susținut propunerea de a avea o reducere coordonată a TVA-ului aplicat vânzărilor de energie electrică la nivel european, precum și de a limita temporar prețul la tranzacțiile realizate pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică", a explicat ministrul liberal.

"Măsurile propuse de România și alte state membre privind plafonarea temporară a prețului la gazul natural inclusiv la cel importat, limitarea impactului prețului la gazul natural asupra prețului la energie electrică, plafonarea veniturilor producătorilor infra-marginali de energie electrică, protejarea companiile afectate de criză au fost reflectate în concluziile Consiliului publicate de Președinția cehă", a mai precizat Virgil Popescu.