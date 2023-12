România va avea prima reprezentanță economică a unui stat american în Europa Centrală și de Est, după ce statul Arizona își face birou la București, anunță deputatul PNL Cristian Băcanu.

Liberalul anunță că deputații statului Arizona au votat ca statul să deschidă o reprezentanță economică la București, primul oficiu de acest tip al unui stat american în centrul și estul Europei.

"Am depus mărturie în Congresul statal, unde am prezentat cauza României, alături de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe care l-am invitat să mă însoțească în Phoenix încă din luna noiembrie. Drumul până aici a fost complicat dar plin de satisfacții. În august i-am cunoscut la Londra pe reprezentanții statului Arizona, membri ai Comisiei de Comerț Internațional. De atunci, am discutat în mod constant despre țările noastre și am încercat să găsim modalități prin care cele două state să devină și mai apropiate. Așa s-a concretizat ideea deschiderii unei reprezentanțe economice la București. În luna septembrie, am organizat pentru prietenii americani mai multe întâlniri la București și am lucrat împreună cu deputatul David Cook, președintele Comisiei de Comerț Internațional din Parlamentul statal strategia de urmat", a scris Băcanu într-un mesaj pe Facebook.

Deputatul spune că partea română a prezentat importanța strategică și mai ales oportunitățile economice și de investiții din România.

"Le-am prezentat importanța strategică a României, opțiunile noastre ferme pro-americane dar și oportunitățile economice unice în Europa: cel mai important port UE la Marea Neagră, rute comerciale pe Dunăre, industrie de ultimă generație, resurse energetice on și off-shore și cel mai important, forță de muncă bine calificată. Toate acestea sunt complementare cu cele mai importante industrii din Arizona, un stat care la nivel federal este cunoscut pentru companii de top în industria IT, auto, farmaceutică dar și în domenii ce țin de securitatea națională precum industria semiconductorilor și a bateriilor necesare în tranziția energetică. Arizona, deși are o populație de doar 7 milioane de locuitori, are un PIB aproape dublu față de cel al României. Doar anul trecut au fost investite aici 60 de miliarde de dolari în producția de chipseturi", a continuat acesta.

Băcanu spune că va deschide discuții similare și cu autoritățile altor state americane.

"Majoritatea statelor americane singure au economii mai mari decât țara noastră. De exemplu, economia statului California este a patra economie a lumii. Arizona este unul dintre statele cu cele mai liberale politici economice, fapt ce face să fie și unul dintre statele cu cea mai mare creștere economică. Investițiile americane din economia României au generat până acum zeci de mii de locuri de muncă în domenii importante, iar investițiile ce vor veni prin aceste reprezentanțe economice pot face din România una dintre cele mai puternice economii din Uniunea Europeană", a conchis deputatul PNL.