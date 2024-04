La summitul G7 Climă, Energie și Mediu s-a ajuns la un acord privind renunțarea defintivă la cărbune, un proces care va fi finalizat până în 2035, scrie Il Sole24Ore.

„Avem un acord de renunțare la cărbune în prima jumătate a anilor 2030. Este un acord istoric, având în vedere că anul trecut, la COP28 din Dubai, nu am reușit să atingem acest obiectiv. A putea avea în jurul mesei de lucru țările G7 care trimit lumii un semnal că economiile avansate sunt gata să abandoneze cărbunele este o realizare incredibilă”, a declarat ministrul britanic al Energiei, Andrew Bowie, la Class CNBC.

Miniștrii G7 au ajuns la un compromis asupra căruia toată lumea este de acord, atât cei care au continuat să susțină utilizarea cărbunelui ca sursă de tranziție, cât și cei care, la fel ca Franța, cer un calendar foarte strict atât pentru abandonarea definitivă a lignitului, cât și pentru renunțarea ls petrol și gaze.

În ceea ce privește compromisul final, există undă verde și din partea Japoniei, care, deși s-a angajat să obțină emisii nete zero până în 2050 și să creeze cărbune curat, nu a indicat un calendar pentru renunțarea definitivă.

Odată cu acordul care va fi oficializat și de ministrul Mediului și Securității Energetice, Gilberto Pichetto Fratin, Italia aduce astfel acasă un prim rezultat pentru această reuniune la care participă treizeci și doi de șefi de delegație, de la reprezentanții țărilor G7, la cei ai Comisiei Europene și o mare delegație de țări externe, de la Algeria până în Brazilia, care va deține următoarea președinție a G20.

Pe scurt, capitolul cărbunelui se pregătește să fie arhivat definitiv, chiar și în Italia.

„Italia este gata să-și ia rămas bun de la cărbune, sursa fosilă care generează cele mai multe gaze cu efect de seră”, a explicat ministrul mediului și securității energetice.

„Am evaluat calendarul și am ajuns la concluzia că am putea reuși să facem asta în următoarele câteva luni, chiar dacă în actualul scenariu geopolitic este mai probabil să vorbim despre un an pentru Italia continentală și de anul 2027 pentru Sardinia”.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA