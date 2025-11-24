Un conflict juridic complicat, pornit dintr-o datorie veche, pune sub presiune una dintre cele mai importante surse de venit ale municipiului Turda: Salina Turda, obiectiv turistic care generează sume considerabile pentru bugetul local.

Omul de afaceri orădean Horea Tudor Vușcan, cunoscut pentru lansarea primei platforme românești de tranzacționare Bitcoin în 2013, cere recuperarea unei datorii pe care pretinde că Primăria Turda o are față de el, după o serie de cesiuni de creanță provenite de la compania locală de transport S.T.P. SA. Pentru a-și recupera banii, Vușcan a obținut sechestrul pe acțiunile deținute de municipiu la Salina Turda SA, compania care administrează salina.

Executarea silită este însă contestată, iar situația juridică a ajuns să fie prezentată diferit în spațiul public: în timp ce unele articole de presă sugerează că omul de afaceri ar fi „aproape să preia controlul” asupra companiei Salina Turda SA, documentele din instanță arată un tablou mai complex.

Primăria Turda susține că titlul executoriu folosit de Vușcan nu este definitiv și că legalitatea acestuia a fost contestată atât de municipalitate, cât și de societatea de la care Vușcan a cumpărat creanța. Mai mult, Înalta Curte de Casație și Justiție rejudecă în prezent dosarul privind validitatea acestor cesiuni de creanță, după ce prima instanță declarase o parte dintre ele ca fiind nule.

În paralel, Primăria a depus și o contestație la executare, iar Tribunalul Cluj a decis suspendarea temporară a executării, ceea ce înseamnă că acțiunile nu pot fi vândute, transferate sau scoase la licitație până la o hotărâre definitivă.

Chiar și așa, riscul rămâne unul real: dacă instanțele îi vor da dreptate lui Vușcan, municipalitatea ar putea fi obligată să acopere integral creanța, iar o variantă teoretică este valorificarea acțiunilor prin licitație publică. Aceasta ar însemna, indirect, o amenințare serioasă asupra controlului pe care Turda îl are asupra unuia dintre cele mai valoroase active ale orașului.

Pentru moment, Salina Turda, obiectiv turistic care atrage anual sute de mii de vizitatori, rămâne în proprietatea și administrarea municipalității. Dar disputa juridică se anunță de lungă durată, iar rezultatul ei va depinde de deciziile Tribunalului Specializat Cluj și ale Înaltei Curți, unde se află dosarele-cheie privind datoria, executarea silită și valabilitatea cesiunilor.