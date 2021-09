Comisia Europeană a adoptat marți un cadru privind emisiunea de obligațiuni verzi, care vor fi utilizate pentru finanțarea planului european de redresare economică, NextGenerationEU.

Comisia face astfel un nou pas înainte către emiterea de obligațiuni verzi în valoare de până la 250 de miliarde de euro, respectiv 30% din valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni NextGenerationEU, a anunțat Executivul UE.

Cadrul le garantează investitorilor în aceste obligațiuni că fondurile mobilizate vor fi alocate unor proiecte verzi și că vor avea la dispoziție rapoarte ale Comisiei cu privire la impactul acestora asupra mediului.

Comisia va putea lansa prima sa emisiune de obligațiuni verzi în luna octombrie, sub rezerva condițiilor de pe piață.

„Dacă intenția sa de a emite obligațiuni verzi cu o valoare totală de până la 250 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2026 se va concretiza, UE își va confirma poziția de cel mai mare emitent de obligațiuni verzi din lume. Această inițiativă este, totodată, o expresie a angajamentului nostru în favoarea durabilității și plasează finanțarea durabilă în centrul efortului de redresare al UE”, a declarat Johannes Hahn, comisarul pentru buget.

Potrivit planului Comisiei, în acest an ar urma să fie emise obligațiuni pe termen lung cu o valoare totală de aproximativ 80 de miliarde de euro, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”) în valoare de zeci de miliarde de euro.

NextGenerationEU, instrumentul temporar de redresare al UE, ar urma să mobilizeze circa 800 de miliarde de euro pentru a sprijini redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 și a contribui la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente.

Pentru a finanța acest instrument, Comisia Europeană - în numele UE - va mobiliza de pe piețele de capital o sumă totală de aproximativ 800 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2026: 421,5 miliarde de euro vor fi acordate sub formă de granturi, iar 385,2 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Ca urmare, Comisia Europeană trebuie să împrumute în medie aproximativ 150 de miliarde de euro pe an.