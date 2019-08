Insistența lui Boris Johnson ca UE să renunțe la mecanismul de backstop vizând frontiera din Irlanda nu are mari șanse să obțină susținere în capitalele europene, care cred că Marea Britanie va avea mai mult de pierdut decât UE dintr-un „hard Brexit”

Discuțiile dintre UE și Marea Britanie au avut loc deocamdată doar la nivel de consilieri, deoarece Boris Johnson nu a răspuns invitației liderilor europeni la negocieri.

„Regatul Unit va ieşi din UE pe 31 octombrie, indiferent de condiţii (...) Dacă nu ajungem la un acord, va trebui evident să ieşim din UE fără un acord”, a spus Boris Johnson, care a preluat conducerea guvernului britanic pe 24 iulie.

Johnson vrea renunțarea la mecanismul prevăzut în acordul de retragere a Marii Britanii din UE care prevede ca după Brexit să existe în continuare un teritoriu vamal unic din care să facă parte atât Regatul Unit, cât şi Uniunea Europeană. Acest mecanism va fi activat doar dacă UE și Marea Britanie nu ajung la un acord privind relațiile post-Brexit, iar UE îl consideră necesar pentru a evita restabilirea unei frontiere fizice între Republica Irlanda, membră a UE, şi Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit.

Dar UE nu are de gând să renunțe la mecanismul de „backstop”, cum a fost numit. „Din punctul de vedere al Comisiei, am reafirmat poziţiile binecunoscute ale UE, conform liniilor directoare” definite de cei 27 de lideri ai statelor care vor rămâne în Uniune, a declarat joi Mina Andreeva, purtătoare de cuvânt a Executivului comunitar. Declarația a venit după o serie de întâlniri ale lui David Frost, consilier pentru Uniunea Europeană al premierului Boris Johnson, cu înalți funcționari europeni.

După ce a fost numit prim-ministru săptămâna trecută, Johnson a discutat cu mai mulţi lideri europeni, dar nu a anunţat deocamdată când va face prima vizită în străinătate. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a noului premier, Johnson le-a transmis liderilor Uniunii Europene că este dispus să discute despre Brexit când aceştia îşi vor schimba poziţia faţă de acordul de retragere.

Dar poziția lui Johnson este în dezacord chiar cu mulți dintre britanici. Mediul de afaceri a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor puse de un Brexit fără acord, Banca Angliei a avertizat vineri că un Brexit fără acord în 31 octombrie ar provoca un „șoc instantaneu” pentru economia britanică. Ba mai mult, Camera Comunelor a adoptat o moțiune care cere evitarea unui Brexit dezorganizat.

În acest context, merită remarcat și că Johnson are și probleme cu majoritatea din Parlament, după ce conservatorii au pierdut alegerile dintr-o circumscripție din Țara Galilor în favoarea unui candidat pro-european. Ca urmare, majoritatea care susține guvernul lui Johnson are acum un singur vot în plus.

Dar, în pofida imaginii de clown pe care și-a construit-o, Boris Johnson nu este văzut de liderii europeni cu condescendență. Ba chiar dimpotrivă, comentează analiști consultați de The Guardian, Johnson este văzut drept un lider inteligent, care își calculează cu atenție mișcările și care nu a ajuns din întâmplare la șefia Partidului Conservator. Dar tocmai pe această poziție calculată se bazează și cei care cred că Johnson va face tot posibilul pentru a evita un hard Brexit, deoarece efectele unei ieșiri dezorganizate i-ar afecta șansele de a sta la conducerea guvernului pe termen lung.