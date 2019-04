Comisia Europeană cere Parlamentului European și Consiliului să analizeze modul în care impozitarea energiei ar putea contribui mai eficient la realizarea obiectivelor politicilor UE în domeniul energiei și al climei.

De asemenea, Executivul comunitar vrea ca legiuitorii europeni să analizeze cum o trecere la votul cu majoritate calificată (QMV - qualified majority voting) între statele membre ar putea ajuta la „deblocarea progreselor în acest domeniu”.

Deciziile în UE privind impozitarea se iau doar cu unanimitate, dar Comisia a cerut încă din ianuarie trecerea treptată la luarea de decizii cu majoritate calificată în toate domeniile fiscalității.

Comisia consideră, în cel de-al patrulea raport privind starea uniunii energetice adoptat marți, că si-a îndeplinit „pe deplin” angajamentele privind o strategie a uniunii energetice prin care „se garantează o energie accesibilă, abordabilă, sigură, competitivă și durabilă pentru toți europenii”.

„Europa este deja un lider mondial al luptei împotriva schimbărilor climatice. Politicile europene puse în aplicare în ultimii cinci ani în toate domeniile de politică au plasat UE pe drumul cel bun pentru a profita pe deplin de tranziția către o energie curată, valorificând oportunitățile economice pe care aceasta le oferă, generând creștere economică, locuri de muncă și creând un mediu mai sănătos pentru consumatori”, susține executivul UE într-un comunicat.

Uniunea energetică are drept scop, pe lângă modernizarea politicilor de mediu și climă ale UE, și stimularea tranziția economiei europene către o energie curată, dar o tranziție echitabilă din punct de vedere social.

„Uniunea energetică înseamnă Europa cu tot ce are ea mai bun: găsirea împreună de soluții la marile probleme legate de securitatea energetică și de tranziția energetică, care nu ar putea fi soluționate în interiorul frontierelor naționale. Am transformat provocarea majoră reprezentată de tranziția energetică într-o oportunitate economică pentru toți europenii”, a declarat Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru uniunea energetică.

Concret, pe lângă crearea unui nou cadru legislativ și definirea de politici europene, uniunea energetică a ajutat la mobilizarea unor investiții semnificative în domeniul energiei curate, în timp ce UE a promovat agresiv nevoia de integrare a pieței europene a energiei, a punctat comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete.

„Am convenit cu toții asupra legislației necesare pentru a ne atinge obiectivele pentru 2030; obiectivele noastre sunt mai ambițioase în ceea ce privește eficiența energetică și energiile din surse regenerabile. Însă uniunea energetică reprezintă mai mult decât norme și politici: am mobilizat niveluri record de investiții în domeniul energiei curate, am intermediat Acordul de la Paris și am inițiat intrarea sa rapidă în vigoare, am continuat să promovăm integrarea pieței europene a energiei și am elaborat o viziune pe termen lung pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050”, a spus comisarul Cañete.

El a precizat că UE va continua să investească în energii din surse regenerabile și își va intensifica eforturile pentru a economisi mai multă energie.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a consolidat piața internă a energiei și a sporit securitatea energetică a UE, investind în noi infrastructuri inteligente (inclusiv la nivel transfrontalier), oferind o nouă concepție de ultimă generație a pieței și introducând un mecanism de cooperare între statele membre bazat pe solidaritate, pentru a răspunde la eventualele crize într-un mod mai eficace și mai eficient, se arată în comunicarea Comisiei.