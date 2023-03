Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei, a anunțat vineri, instituția, citată de Agerpres.

"Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății, cu sarcina de a asigura administrarea și conducerea activității asigurătorului și adoptarea măsurilor necesare pentru conservarea patrimoniului. Atribuțiile conducerii societății se suspendă de drept. Mandatul FGA încetează la numirea lichidatorului judiciar", precizează sursa citată, într-un comunicat, conform sursei citate.

Instituția menționează că, la data de 30 iunie 2022, societatea nu deține fonduri eligibile pentru acoperirea SCR, situație care se menține și la data de 30 septembrie 2022. Pentru restabilirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR) este nevoie de fonduri în cuantum la 2,19 miliarde lei, iar pentru acoperirea MCR fonduri de 1,75 miliarde lei.

Decizia retragerii autorizației a fost luată în condițiile în care situația Euroins România nu face fiabilă aplicarea unei proceduri de rezoluție, subliniază ASF.

Conform sursei citate, decizia Consiliului ASF se bazează pe o amplă analiză a situației Euroins România. În acest sens, ASF menționează faptul că, începând cu anul 2020, Euroins a făcut obiectul unor acțiuni intense de control care au avut drept rezultat evidențierea situației reale a societății.

Între februarie 2020 și ianuarie 2023, Autoritatea a aplicat Euroins 26 de sancțiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 acțiuni de control. Toate sancțiunile aplicate de ASF societății Euroins România au fost confirmate, pe fond sau definitiv, de instanțele de judecată cărora societatea li s-a adresat în contestarea măsurilor.

Conducerea Eurohold consideră că decizia Autorității de Supraveghere Financiară privind Euroins reprezintă "o preluare ostilă a activelor filialei din România" și anunță că va demara procesul de contestare a deciziei privind procedura de faliment.

"Referitor la decizia autorității române de supraveghere financiară ASF de a confisca Euroins România (parte a grupului de asigurări Euroins Insurance deținut de Eurohold Bulgaria) prin revocarea licenței de funcționare și deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asigurărilor (FGA) în calitate de administrator interimar al societății, considerăm aceasta ca fiind o preluare ostilă a activelor filialei din România.(...) Într-o nouă dovadă de iresponsabilitate, ASF, instituția care nu a reușit să oprească trei falimente din industria asigurărilor, a eșuat de această dată să înțeleagă un contract de reasigurare, aruncând piața asigurărilor RCA într-un adevărat dezastru: românii vor plăti RCA la prețuri indecente pentru a finanța incompetența autorităților și tâlhăria sistematică practicată de COTAR", susțin reprezentanții companiei bulgare, într-un comunicat remis vineri tot pentru Agerpres.

Aceștia mai afirmă că decizia confirmă "intenția de manipulare a pieței asigurărilor și caracterul premeditat al acțiunilor instituției de supraveghere", după ce a aprobat în ultimele două luni participarea unei bănci de prestigiu precum BERD în calitate de acționar al Euroins și, în același timp, a aprobat subscrierea de capital, care demonstrează solvabilitatea și stabilitatea poziției financiare a Euroins, acțiuni neregăsite în sinteza care stă la baza deciziei ASF, care a venit înaintea Raportului solicitat de BERD și înaintea rezultatelor analizei EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale).

"Conducerea Eurohold va demara procesul de contestare a deciziei privind procedura de faliment. Conducerea Eurohold si EIG Re consideră această măsură abuzivă, absolut iresponsabilă, mai ales în situația actuală a pieței de asigurări din Romania, și în contradicție cu bunele practici europene. Decizia Consiliului de Administrație ASF ignoră contractul de reasigurare al Euroins România cu EIG Re, societatea de reasigurare a grupului, și nu ia în considerare situația financiară a reasiguratorului în sine. În plus, Consiliul de Administrație al ASF a adoptat o decizie care nu ține cont de poziția autorității de reglementare financiară bulgară (FSC), care este principalul organism de supraveghere în cazul EIG Re. Acest lucru încalcă direct legislația europeană și ar putea genera consecințe și măsuri dure la nivel internațional. În plus, decizia Consiliului de Administrație al ASF nu are în vedere auditul în curs de desfășurare al EIOPA și al BERD în Euroins România, după ce societatea din România a semnalat ambelor instituții acțiunile abuzive ale angajaților departamentului de asigurări al ASF derulate anterior", se mai menționează în comunicat.

Reprezentanții Eurohold mai semnalează că "decizia abuzivă a consiliului ASF" a provocat activarea art. 26 din contractul de reasigurare semnat de Euroins România și EIG Re, care prevede că în cazul unor acțiuni abuzive și amenințări împotriva companiei din partea terților, inclusiv suspendarea abuzivă sau revocarea licenței sale de către autoritatea de reglementare, EIG Re are dreptul de a se retrage din contractul cu Euroins România și de a păstra integral prima de volum subscrisă a societății românești, fără nicio obligație față de creanțele și riscul aferent unității românești.

"Astfel, ASF a provocat rezilierea contractului de reasigurare al Euroins Romania cu EIG Re. Ca urmare a potențialelor măsuri abuzive, Consiliul ASF poartă întreaga responsabilitate pentru toate consecințele negative, inclusiv pentru plata daunelor", precizează aceștia.

De asemenea, potrivit sursei citate, conducerea Eurohold a avertizat de mai multe ori că a avut loc "un atac organizat" împotriva Euroins România și încercări de preluare ostilă a activelor sale susținute de angajați ai autorității de supraveghere a asigurărilor din cadrul autorității locale de reglementare financiară.

"Din păcate, evenimentele derulate au dovedit acest scenariu și au confirmat intențiile ostile ale acestui grup organizat. Și mai mult din păcate, acțiunile lor au părut să fi indus în eroare Consiliul ASF, indiferent de cât de negativ ar fi impactul asupra întregii piețe de asigurări din România și de pierderile care ar fi trecute în sarcina cetățenilor și consumatorilor români. Conducerea Eurohold consideră că toți acești pași ai autorității de reglementare sunt total iresponsabili ținând cont de explozia prețurilor polițelor de asigurare RCA, declanșată de acțiunile acelorași oameni din departamentul de asigurări al ASF care au atacat Euroins România, având în vedere și riscul de destabilizare a întregii piețe de asigurări din România. Mai mult, plafonarea valorii primelor RCA va plasa România în poziția de fi trecută în procedura de infringement din partea Uniunii Europene și va duce inevitabil la creșteri uriașe ale prețurilor RCA, în detrimentul întregii populații", susțin reprezentanții Eurohold.

"Clarvăzătorul" Ciolacu, pe 8 martie: Este posibil să fie un faliment anunțat

În urma anunțului privind majorarea cu peste 40% a tarifelor de referință pentru polițele RCA, liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța pe 8 martie este posibil un anunț al unui faliment pe piața RCA, fără a da detalii, dar asigurând că Guvernul și ASF sunt preătite să intervină.

„Știți foarte bine că este posibil să fie un faliment anunțat. Sunt ferm convins că Guvernul va interveni, așa cum a mai făcut-o. Vicepreședintele ASF a solicitat și la mine întâlnire, am înțeles că președintele ASF a solicitat întâlnire și cu prim-ministrul. Repet, a mai existat această tendință o dată și eu știu că Guvernul României a reacționat în timp real”, a răspuns Ciolacu.

El a fost întrebat atunci dacă are semnale clare, dar a răspuns: "Există anumite semnale pe piață că ar exista această posibilitate. A mai existat acest precedent, parca la City Insurance. Eu ce vă pot răspunde este din precedentul care a fost, unde statul a intervenit. Sunt ferm convins că cei de la ASF, împreună cu Guvernul României, vor lua decizia cea mai bună. Dacă este o decizie prin OUG, va veni în Parlament”, a mai spus șeful PSD.

După anunțul de vineri al ASF, președintele USR, Cătălin Drulă, anunță că formațiunea sa a depus vineri solicitare oficială pentru revocarea din funcție, de către Parlament, a actualei conduceri a ASF, care "a privit pasivă cum milioane de români au fost păgubiți de companiile de asigurări".

Totodată, USR solicită demararea procedurii de numire a unei noi conduceri la ASF, președinte și Consiliu.

"Ce se întâmplă cu Euroins este o nouă țeapă pe piața de asigurări, o țeapă la care ASF este complice. Am avut City Insurance în 2022, astăzi este Euroins. Să fie limpede: ASF a lăsat Euroins să vândă hârtii A4 pe post de RCA. ASF a fost complice la o gaură, cum spune chiar Autoritatea într-un comunicat astăzi, de 1,75 de miliarde lei, sub cerința de capital minim absolută. ASF trebuia să supravegheze și i-au lăsat în continuare pe cei de la Euroins să vândă RCA, asigurări care acum nu mai au nicio acoperire", a spus Drulă, citat într-un comunicat de presă.

El a mai declarat că dovada că Marcel Ciolacu știa de mai multă vreme de situația Euroins o reprezintă declarațiile sale de săptămânile trecute.

"PSD și PNL au obligația să explice românilor de ce au înțesat conducerea ASF cu oameni de partid, cu rude, soți și soții, oameni care au lăsat să se întâmple dezastre pe piața de asigurări, astfel că românii au ajuns să plătească de două-trei ori mai mult pentru o poliță RCA. Problemele de pe piața de asigurări erau bine cunoscute de conducerea ASF de acum aproape doi ani, când același președinte al ASF, Nicu Marcu, a fost chemat de două ori în Comisia de buget din Senat, condusă atunci de senatorul USR Claudiu Mureșan, pentru a răspunde acuzațiilor aduse de un avertizor de integritate din ASF, potrivit cărora conducerea ASF favoriza asigurătorii prin aplicarea unor sancțiuni simbolice și, implicit, vătăma drepturile și interesele legitime ale asiguraților", a mai spus acesta.

+++

Euroins este a patra companie de asigurări care intră în insolvență în ultimii opt ani și al treilea lider de piață intrat în faliment după o decizie a ASF. Pe rând, au intrat în insolvență Astra, în 2015, Carpatica în 2016, City Insurance în 2021, iar acum Euroins, conform stirileprotv.ro.

Euroins este cel mai mare asigurător auto din România, cu peste 2,5 milioane de clienți.