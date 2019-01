Consilierul prim-ministrului Darius Vâlcov a anunțat că proiectul de lege a bugetului pentru 2019 este gata, urmând a fi prezentat de către Guvern marţi, iar în 5 sau 6 februarie va putea începe dezbaterea acestuia în Parlament.

Darius Vâlcov a declarat duminică seara, la Antena 3, că în cursul zilei de luni va avea loc probabil o ultimă discuţie a proiectului de buget în cadrul coaliţiei de guvernare şi cu UDMR.

De asemenea, Vâlcov a precizat că premierul Viorica Dăncilă a participat la majoritatea întâlnirilor de la Guvern privind proiectul de buget, iar din fotografia prezentată de liderul PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook ea a lipsit pentru că acea întâlnire a fost pentru a fi prezentate liderilor coaliţiei datele proiectului de buget, relatează Agerpres.

Consilierul prim-ministrului a susținut că proiectul de buget pentru 2019 va cuprinde "surprize foarte plăcute", el referindu-se, în context, la o creştere de aproape jumătate a bugetului Educaţiei faţă de anul 2018, precum şi de creşteri consistente ale bugetelor Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Pe de altă parte, consilierul premierului a ţinut să sublinieze că Ordonanţa de Urgenţă 114/2018 de instituire a "taxei pe lăcomie" nu va fi abrogată şi nici nu va fi modificată la momentul adoptării de către Parlament.

Darius Vâlcov a mai afirmat că Banca Naţională e responsabilă, conform legii, de fluctuaţia monedei naţionale şi are datoria de a interveni pentru a ţine cursul sub control. El şi-a mai exprimat convingerea că devalorizarea din ultimele săptămâni a leului este o problemă de scurtă durată şi că se "va regla" în cursul acestui an.

El a mai anunțat că ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, va cere Consiliului Concurenței să efectueze un control pe piață privind Robor și fluctuațiile cursului valutar.