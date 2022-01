Valoarea totală a investițiilor în startup-urile românești s-a triplat anul trecut, ajungând la peste 116,9 milioane de euro, de la suma de 30,4 milioane de euro raportată în 2020, potrivit Romanian Venture Report 2021.

Aceste cifre aliniază România la un trend general de creștere, având în vedere că investițiile în startup-uri la nivel european au depășit 100 de miliarde de euro, indicând, de asemenea, o triplare față de nivelul anului 2020, se arată în raportul prezentat joi de How to Web.

Romanian Venture Report 2021 include 71 de tranzacții, cu un total de 116,9 milioane de euro, incluzând și runda de finanțare Serie B, de 51 de milioane de euro, ridicată de startup-ul fintech local, FintechOS.

„Comparând dinamica pieței din 2021 cu datele noastre, am fost încântați să vedem că investițiile în startup-urile românești au depășit borna de 100 de milioane de euro, acest lucru traducându-se printr-o creștere de 3 ori mai mare decât în anul precedent. Această realizare a venit după doar câțiva ani de la momentul în care UiPath, startup cu origini locale, a atins statutul de unicorn, și într-un an în care un alt startup local aflat pe o traiectorie de creștere accelerată, FintechOS, a obținut o rundă de finanțare de tip Serie B”, spune Alexandru Agatinei, CEO al How to Web.

Raportul arată că suma medie investită în startup-uri a crescut cu peste 80%, de la 357.000 de euro în 2020, la 647.000 de euro în 2021, în timp ce 55% din tranzacțiile tip follow-on (investiții ulterioare primei runde) au fost făcute la nivel seed (între 200.000 de euro și 3 milioane de euro), majoritatea cu capital românesc, însumând un total de 36,2 milioane de euro.

Realizatorii raportului au identificat 18 tranzacții de peste 1 milion de euro, ceea ce reprezintă 68% din valoarea totală a investițiilor în startup-uri la nivelul anului 2021.

„Progresul ecosistemului local nu mai poate fi de neglijat, iar ce este și mai interesant este că trendul de creștere s-a menținut în ultimii ani. Se pare că nivelul local al investițiilor în startup-uri se află la începutul a ceea ce pare a fi o evoluție spectaculoasă, ce încă mai are locuri în primul rând”, a adăugat Alexandru Agatinei.