România este solidară cu decizia Comisiei Europene privind petrolul rusesc și nu se pune problema să fim nepregătiți, a declarat miercuri ministrul energiei, Virgil Popescu.

„Gândiți-vă că se discută de foarte mult timp de acest lucru. Noi am discutat de foarte mult timp cu companiile din România care rafinează, care dețin rafinării, le-am spus de această posibilitate. Ați văzut cred că și o declarație, în urmă cu 2-3 săptămâni, a celor de la OMV Petrom și a celor de la OMV din Austria că urmăresc deja și iau în calcul achiziția de petrol din alte surse decât Federația Rusă”, a spus ministrul, într-un briefing de presă după ședința de guvern de miercuri.

Popescu a precizat că nu este vorba de un embargo, ci de „phase out al țițeiului rusesc”. „România este solidară, este un stat membru, susține decizia Comisiei Europene. Nu se pune problema să nu fim pregătiți sau să ne ia pe nepregătite”, a spus acesta.

În noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei după invazia acesteia în Ucraina, Comisia Europeană a propus miercuri un embargo asupra petrolului rusesc care să intre în vigoare după șase luni și un embargo asupra produselor petroliere care să se aplice de la 31 decembrie 2022.

Dar nu toate statele europene par să fie de acord cu această decizie, potrivit unor surse citate de Reuters, astfel că nu s-a ajuns miercuri la un acord, o nouă întâlnire urmând să se desfășoare joi, notează Agerpres.

România importă circa 70% din țițeiul utilizat de rafinăriile din țară, în timp ce producția locală de petrol acoperă în prezent 30% din consumul național, fiind utilizată în rafinăria OMV Petrom de la Brazi. Circa 30% din consumul local este asigurat din Rusia, iar 40% vine din Kazahstan, în contextul în care cea mai mare rafinărie - Petromidia din grupul Rompetrol - este deținută de KazMunaiGaz, companie kazahă de stat.

Întrebat ce alternative ar avea România pentru importurile de țiței, Virgil Popescu a menționat statele membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), respectiv Kazahstan, Azerbaidjan, Arabia Saudită.

„Avem sursa Kazahstan, cu care suntem în discuții, am auzit de cei de la OMV că au discutat cu cei din Azerbaidjan să importe din Azerbaidjan, petrol din Azerbaidjan, asta vorbind de țările din zonă; în rest, știți că am fost și în Arabia Saudită. Există surse suficiente de aprovizionare. Vă pot spune, colegii polonezi au încheiat un contract cu Arabia Saudită, dacă nu mă înșel, am citit în presă, 10 milioane de tone pe an, deci există surse. Nu se pune problema că nu există aceste surse pe piață. Petrolul e mai ușor de adus decât gazul. Dacă nu ai conducte sau terminale exacte, e cam complicat cu gazul natural”, a spus ministrul.