Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a criticat luni la Digi 24 ideea introducerii unei taxe pe tranzacțiile bancare, avertizând că România riscă să ajungă ca Venezuela.

Eugen Rădulescu a acuzat faptul că sunt inventate taxe care nu există în Europa, că statul se lasă jefuit și nu face nimic, iar politicienii nu vor să facă treabă la ANAF pentru că de acolo se fură.

Întrebat despre taxarea tranzacțiilor bancare, cu o sumă fixă, de 1 până la 3 lei per operațiune, Rădulescu a avertizat că România poate ajunge ca Venezuela:

”A aplicat-o Venezuela, vrem să facem România ca Venezuela, aplicăm o asemenea taxă care este o chestiune absurdă. Cine spune așa ceva nu înțelege ce înseamnă economia de piață. Își imaginează că ia măsuri în care banii vor veni din cer. Noi avem cea mai mică monetizare din toată Uniunea Europeană. Vrem să taxăm tocmai activitatea bancară? Dar cine a făcut în Europa așa ceva? Vrem să fim Venezuela? Venezuela a aplicat această măsură. Dacă noi vrem să aducem țara la nivelul Venezuelei, asta facem. Este o aberație”.

Printre ideile avansate în cadrul negocierilor de la Cotroceni privind viitorul program de guvernare s-a numărat și o taxă fixă de până la 3 lei pe fiecare tranzacție bancară.

Propunerea ar putea aduce venituri suplimentare de 50 de miliarde de lei anual la bugetul statului.



Reprezentantul BNR a susținut la Digi24 că cea mai mare problemă a României o reprezintă neîncasarea veniturilor de către ANAF și că statul român se lasă jefuit:

”Cea mai mare problemă pe care o avem și pe care o reprezintă neîncasarea veniturilor statului. ANAF trebuie profesionalizată și scoase de sub influențe politice sau de altă natură, care transformă într-un rateu de proporții. De ce vorbim despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an? Eu am spus la un moment dat că sunt 9 miliarde de lei. Nu, am greșit, erau 9 miliarde de euro, am crezut că sunt suma. Am crezut că e vorba despre lei, pentru că mi se pare imposibil ca statul român să se lasă jefuit cu sume de această proporție și să nu facă nimic. Ridicăm din umeri”.