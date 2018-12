Laura Ștefan este coordonatorul activităților anticorupție pentru Expert Forum. Are o experiență profesională de peste 10 ani în practicile publice și private. Activează și ca expert internațional pentru Comisia Europeană, UNDP, OECD și alte organizații internaționale în domeniile reformei juridice, anticorupției și spălării banilor. În anul 2011, Comisia Europeană a numit-o membru al Expert Group on Corruption. Între 2005 și 2007 a ocupat funcția de director în cadrul Ministerului Român de Justiție, responsabilă de politicile anticorupție. A elaborat și a pledat pentru adoptarea legislației anticorupție, a elaborat programe de conștientizare publică și a lucrat la reforma Oficiului procurorilor publici. De-a lungul timpului, Laura Ștefan a ocupat funcții reprezentative, precum: Șeful delegației și membru al biroului GRECO, înalt reprezentant pentru SPAI și SPOC, reprezentantul României la Rețeaua Anticorupție OECD și forumurile globale ONU pe tema corupției și a crimei organizate, membru al Rețelei Practicienilor Anticorupție UNDP. Anterior, a fost Consilier juridic în cadrul a două programe finanțate USAID. Laura Ștefan a absolvit LLM (Masters of Law), program organizat de Universitatea Cambridge, UK în perioada 2003-2004. Profilul Laurei Ștefan, în Revista Regard. În 2015 a primit Premiul Femeia curajoasă a anului din partea Ambasadei Statelor Unite în București și o bursă din partea Fundației Eisenhower, care include o vizită de 2 luni în SUA.