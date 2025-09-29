Generația Z se confruntă cu una dintre cele mai dificile tranziții către piața muncii din ultimele decenii. Criza economică, presiunea costului vieții și avansul rapid al inteligenței artificiale au transformat complet regulile jocului.

Dacă în urmă cu doar câțiva ani un absolvent de informatică sau inginerie software își găsea relativ repede un loc de muncă stabil și bine plătit, astăzi chiar și aceste domenii „sigure” sunt amenințate de automatizare.

„Nu mai putem vorbi despre planuri de carieră pe 10 ani. Nimeni nu știe cum va arăta piața muncii peste un deceniu. Tot ce putem face este să avem un plan pentru azi: să învățăm ceva nou și să ne descoperim atuurile”, a explicat Aneesh Raman, vicepreședinte LinkedIn, într-un interviu acordat BBC World Service.

Locurile de muncă de intrare, primele afectate

Potrivit unui sondaj citat în discuție, 63% dintre directorii executivi cred că sarcinile de bază din companii – cele asociate de regulă posturilor de juniori – vor fi preluate de AI. Aceasta înseamnă că tinerii absolvenți riscă să își piardă rampa de lansare profesională. „Dacă un tânăr rămâne fără loc de muncă o perioadă lungă după absolvire, îi va fi tot mai greu să recupereze. Angajatorii caută experiență, iar lipsa acesteia poate crea un cerc vicios”, avertizează Raman.

Totuși, există și o parte plină a paharului: odată cu dispariția unor joburi, apar altele. În urmă cu 15 ani, nimeni nu vorbea despre meseria de „influencer” sau de „data scientist”. Astăzi sunt cariere solide. Aceeași dinamică se va repeta și în următorii ani, pe fondul transformării digitale.

Cum pot tinerii să se adapteze

Raman a oferit trei sfaturi simple, dar esențiale, pentru cei aflați la început de drum:

Fii „pro-tu” – Află ce te motivează cu adevărat și cultivă-ți punctele forte. Angajatorii caută tot mai mult nu doar competențe tehnice, ci și gândire critică, creativitate și etică.

Construiește rețele – Relațiile contează. Într-o lume în care AI poate rezolva multe sarcini, conexiunile umane rămân esențiale pentru accesul la oportunități.

Învățare continuă – Adaptabilitatea este cheia. Joburile dispar și apar altele. Cei care învață zilnic și sunt dispuși să-și reconstruiască abilitățile vor rămâne relevanți pe termen lung.

„Generația Z este prima generație nativă AI. Aceasta nu trebuie văzută ca o amenințare, ci ca o oportunitate. Dacă tinerii reușesc să își definească identitatea profesională și să își valorifice unicitatea, vor fi mai bine pregătiți decât oricine să modeleze piața muncii viitorului”, subliniază expertul.

O democratizare a oportunităților

Raman remarcă un aspect important: democratizarea accesului la carieră. În teorie, oricine, indiferent de locul în care trăiește, poate astăzi să aspire la un post de top. Barierele geografice și instituționale se estompează, dar condiția rămâne aceeași: fiecare trebuie să își asume responsabilitatea de a învăța constant și de a se adapta.

În final, mesajul pentru tinerii absolvenți este clar: nu diploma în sine garantează succesul, ci abilitatea de a arăta ce poți face cu ea.