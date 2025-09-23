Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca intră într-o nouă etapă a existenței sale, odată cu inaugurarea unui sediu modern, ridicat pe strada Bucium din cartierul Mănăștur.

Clădirea, realizată exclusiv din fonduri guvernamentale, a costat aproape 128 de milioane de lei și are o suprafață de 27.000 de metri pătrați, devenind cea mai amplă investiție a statului român în infrastructura culturală.

„Este cea mai mare investiție culturală pe care statul român a realizat-o până acum fără aport european, un proiect unic prin dimensiuni și dotări”, a declarat rectorul instituției, prof. univ. Vasile Jucan.

Noua clădire găzduiește sala de spectacole „Héritage”, cu peste 1.000 de locuri, proiectată de arhitectul Cristian Mihăescu și concepută pentru a oferi acustică de excepție. Scena poate primi până la 200 de artiști simultan, iar finisajele – lemn Gustav pe pereți, pin pe podea – contribuie la calitatea sonoră.

Alături de aceasta, instituția dispune de două amfiteatre a câte 239 de locuri, o sală de orgă cu 216 locuri, spații de repetiții, laboratoare, bibliotecă și vestiare.

Un element inovator îl reprezintă căminul studențesc integrat în clădire, cu 56 de camere moderne și 182 de locuri. Fiecare cameră are baie proprie și birou de lucru, iar accesul direct către sălile de curs și studiile de repetiție reduce semnificativ timpul pierdut în deplasări. Tot în cadrul complexului există o sală de sport, precum și servicii de masă asigurate printr-o firmă de catering.

Lucrările au fost executate de asocierea Construcții Erbașu, Concelex Engineering și Terra Gaz Construct, într-un interval de 24 de luni.

Noua infrastructură transformă Academia de Muzică din Cluj într-un punct de referință pentru învățământul artistic european. „Când vom intra în funcțiune cu tot ce oferă această clădire, lumea o să ne caute foarte mult”, crede rectorul Vasile Jucan, convins că instituția va deveni parte a circuitului cultural internațional.